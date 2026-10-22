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Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Бетис
Бетис
1 : 0
Фейеноорд
Фейеноорд
События матча Реал Бетис - Фейеноорд
14'
Мика Мармоль
52'
Шарль Ванхутте
59'
Иско (1 - 0)Пенальти
64'
Дани Себальос / Пабло Форнальс
64'
Родриго Рикельме / Антони
79'
Цуёси Ватанабэ / Джеремайя Сент-Джаст
79'
Гауссу Диарра / Шарль Ванхутте
80'
Джовани Ло Чельсо / Иско
80'
Нельсон Деосса / Трой Пэрротт
82'
Анхель Ортис / Эктор Бельерин
82'
Сем Стейн / Лучано Валенте
86'
Родриго Рикельме
90'
Тобиас ван ден Элсхаут / Уссама Таргаллин
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
2ИспаниязщЭктор Бельерин
82'
11ИспаниязщФран Гарсия
7Бразилияпз Антони
63'
22Испанияпз Иско
79'
8ИспанияпзПабло Форнальс
63'
21ИспанияпзМарк Рока
19ИрландиянпТрой Пэрротт
79'
10МарокконпАбде Эззалзули
25ИспанияпзДаниель Себальос
63'
17ИспаниянпРодриго Рикельме
63'
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
79'
18КолумбияпзНельсон Деосса
79'
12ИспаниязщАнхель Ортис
82'
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
6НидерландызщДжерри Сен-Жюст
79'
35ИспаниязщМика Мармоль
16ИспаниязщХавьер Лопес
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
79'
28МароккопзУссама Таргаллин
90+2'
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19ИспаниянпНачо Ферри
10НидерландынпЛучано Валенте
82'
4ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
79'
27МалинпГауссу Диарра
79'
14НидерландыпзСем Стейн
82'
22НидерландыпзТобиас ван ден Элсхаут
90+2'
Запасные
13ИспанияврДиего Конде
3ИспаниязщДиего Льоренте
16АргентиназщВалентин Гомес
6УругвайпзФакундо Берналь
15МексикапзАльваро Фидальго
24ИспаниянпАйтор Руибаль
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
33ГерманияврФлориан Кастенмайер
39ИрландияврЛиам Боссен
20НидерландызщМатс Дейл
24НидерландызщТейс Крайевелд
32НидерландызщТейме Весселс
11ПортугалиянпГонсалу Боржеш
57НидерландынпЙерайно Схакен
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
Голы
Иско
1:0
59'
Наказания
Мика Мармоль
14'
Шарль Ванхаутте
52'
Родриго Рикельме
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Фейеноорд, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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