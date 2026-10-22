Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Бетис
1 : 0
Фейеноорд
События матча Реал Бетис - Фейеноорд
14'
Мика Мармоль
52'
Шарль Ванхутте
59'
⚽
Иско (1 - 0)Пенальти
64'
⇄
Дани Себальос / Пабло Форнальс
64'
⇄
Родриго Рикельме / Антони
79'
⇄
Цуёси Ватанабэ / Джеремайя Сент-Джаст
79'
⇄
Гауссу Диарра / Шарль Ванхутте
80'
⇄
Джовани Ло Чельсо / Иско
80'
⇄
Нельсон Деосса / Трой Пэрротт
82'
⇄
Анхель Ортис / Эктор Бельерин
82'
⇄
Сем Стейн / Лучано Валенте
86'
Родриго Рикельме
90'
⇄
Тобиас ван ден Элсхаут / Уссама Таргаллин
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
82'
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|7
|пз
|Антони
63'
|22
|пз
|Иско
79'
|8
|пз
|Пабло Форнальс
63'
|21
|пз
|Марк Рока
|19
|нп
|Трой Пэрротт
79'
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|25
|пз
|Даниель Себальос
63'
|17
|нп
|Родриго Рикельме
63'
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
79'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
79'
|12
|зщ
|Анхель Ортис
82'
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
79'
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
79'
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
90+2'
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|10
|нп
|Лучано Валенте
82'
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
79'
|27
|нп
|Гауссу Диарра
79'
|14
|пз
|Сем Стейн
82'
|22
|пз
|Тобиас ван ден Элсхаут
90+2'
Запасные
|13
|вр
|Диего Конде
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|6
|пз
|Факундо Берналь
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|39
|вр
|Лиам Боссен
|20
|зщ
|Матс Дейл
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|32
|зщ
|Тейме Весселс
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|57
|нп
|Йерайно Схакен
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Джованни ван Бронкхорст
Голы
Иско
1:0
59'
Наказания
Мика Мармоль
14'
Шарль Ванхаутте
52'
Родриго Рикельме
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Фейеноорд, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Ливерпуль - Вильярреал 20 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...