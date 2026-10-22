Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Бетис 1 : 0 Фейеноорд События матча Реал Бетис - Фейеноорд 14' Мика Мармоль 52' Шарль Ванхутте 59' ⚽ Иско (1 - 0) Пенальти 64' ⇄ Дани Себальос / Пабло Форнальс 64' ⇄ Родриго Рикельме / Антони 79' ⇄ Цуёси Ватанабэ / Джеремайя Сент-Джаст 79' ⇄ Гауссу Диарра / Шарль Ванхутте 80' ⇄ Джовани Ло Чельсо / Иско 80' ⇄ Нельсон Деосса / Трой Пэрротт 82' ⇄ Анхель Ортис / Эктор Бельерин 82' ⇄ Сем Стейн / Лучано Валенте 86' Родриго Рикельме 90' ⇄ Тобиас ван ден Элсхаут / Уссама Таргаллин Составы команд Бетис Севилья, Испания Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 1 вр Альваро Вальес 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 2 зщ Эктор Бельерин 82' 11 зщ Фран Гарсия 7 пз Антони 63' 22 пз Иско 79' 8 пз Пабло Форнальс 63' 21 пз Марк Рока 19 нп Трой Пэрротт 79' 10 нп Абде Эззалзули 25 пз Даниель Себальос 63' 17 нп Родриго Рикельме 63' 20 пз Джовани Ло Чельсо 79' 18 пз Нельсон Деосса 79' 12 зщ Анхель Ортис 82' 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 6 зщ Джерри Сен-Жюст 79' 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 79' 28 пз Уссама Таргаллин 90+2' 23 нп Анис Хадж Мусса 19 нп Начо Ферри 10 нп Лучано Валенте 82' 4 зщ Цюёси Ватанабэ 79' 27 нп Гауссу Диарра 79' 14 пз Сем Стейн 82' 22 пз Тобиас ван ден Элсхаут 90+2' Запасные 13 вр Диего Конде 3 зщ Диего Льоренте 16 зщ Валентин Гомес 6 пз Факундо Берналь 15 пз Альваро Фидальго 24 нп Айтор Руибаль 27 нп Хосе Антонио Моранте 33 вр Флориан Кастенмайер 39 вр Лиам Боссен 20 зщ Матс Дейл 24 зщ Тейс Крайевелд 32 зщ Тейме Весселс 11 нп Гонсалу Боржеш 57 нп Йерайно Схакен Главные тренеры Мануэль Пеллегрини Джованни ван Бронкхорст Голы Иско 1:0 59' Наказания Мика Мармоль 14' Шарль Ванхаутте 52' Родриго Рикельме 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бетис - Фейеноорд, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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