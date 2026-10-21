Ливерпуль - Вильярреал 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Ливерпуль
4 : 3
Вильярреал
События матча Футбольный клуб «Ливерпуль» - Вильярреал
4'
⚽
Георгий Микаутадзе (0 - 1)
27'
Альберто Молейро
29'
⚽
Серхи Кардона (0 - 2)
36'
⚽
Алексис Мак Аллистер (1 - 2)
41'
Сантьяго Моуриньо
45'
⚽
Рональд Араухо (2 - 2)
46'
⇄
Флориан Вирц / Рональд Араухо
46'
⇄
Тани Олувасейи / Натан Салиба
54'
⇄
Хуан Фойт / Альберто Молейро
60'
⇄
Александер Фримен / Тейджон Бьюкенен
60'
⇄
Айосе Перес / Георгий Микаутадзе
65'
⚽
Алексис Мак Аллистер (3 - 2)
66'
⇄
Александер Исак / Льюис Кумас
68'
⚽
Флориан Вирц (4 - 2)
74'
⇄
Брэдли Баркола / Рио Нгумоха
74'
⇄
Джо Гомес / Жереми Жаке
78'
⇄
Жерар Морено / Санти Комесанья
81'
⇄
Джеймс Макконнелл / Трей Ньони
87'
⚽
Тани Олувасейи (4 - 3)
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
46'
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Жереми Жаке
74'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|18
|пз
|Коди Гакпо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|42
|пз
|Трейморис Ньони
81'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
74'
|67
|нп
|Льюис Кумас
66'
|7
|пз
|Флориан Вирц
46'
|9
|нп
|Александер Исак
66'
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
74'
|29
|пз
|Брэдли Баркола
74'
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
81'
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
46'
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
78'
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
54'
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
60'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
60'
|21
|нп
|Тани Олувасейи
46'
|8
|зщ
|Хуан Фойт
54'
|3
|зщ
|Алекс Фримен
60'
|22
|нп
|Айосе Перес
60'
|7
|нп
|Херар Морено
78'
Запасные
|28
|вр
|Фредди Вудман
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|6
|зщ
|Милош Керкез
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|94
|пз
|Майкл Лэффи
|76
|нп
|Джейден Даннс
|1
|вр
|Луис Жуниор
|2
|зщ
|Логан Кошта
|5
|пз
|Алассан Диатта
|16
|пз
|Карлос Масия
|28
|пз
|Хоселильо Гайтан
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|27
|нп
|Низар Эль-Джмили
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Иньиго Перес
Голы
Жорж Микаутадзе
0:1
4'
Серхи Кардона
Натан-Дилан Салиба
0:2
29'
Алексис Мак Аллистер
Константинос Цимикас
1:2
36'
Рональд Араухо
Рио Нгумоа
2:2
45+2'
Алексис Мак Аллистер
Рио Нгумоа
3:2
65'
Флориан Вирц
Коди Гакпо
4:2
69'
Тани Олувасейи
Айосе Перес
4:3
87'
Наказания
Альберто Молейро
27'
Сантьяго Моуриньо
41'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Вильярреал, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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