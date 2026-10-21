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Ливерпуль - Вильярреал 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
4 : 3
Вильярреал
Вильярреал
События матча Футбольный клуб «Ливерпуль» - Вильярреал
4'
Георгий Микаутадзе (0 - 1)
27'
Альберто Молейро
29'
Серхи Кардона (0 - 2)
36'
Алексис Мак Аллистер (1 - 2)
41'
Сантьяго Моуриньо
45'
Рональд Араухо (2 - 2)
46'
Флориан Вирц / Рональд Араухо
46'
Тани Олувасейи / Натан Салиба
54'
Хуан Фойт / Альберто Молейро
60'
Александер Фримен / Тейджон Бьюкенен
60'
Айосе Перес / Георгий Микаутадзе
65'
Алексис Мак Аллистер (3 - 2)
66'
Александер Исак / Льюис Кумас
68'
Флориан Вирц (4 - 2)
74'
Брэдли Баркола / Рио Нгумоха
74'
Джо Гомес / Жереми Жаке
78'
Жерар Морено / Санти Комесанья
81'
Джеймс Макконнелл / Трей Ньони
87'
Тани Олувасейи (4 - 3)
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
46'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
5ФранциязщЖереми Жаке
74'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
38НидерландыпзРайан Гравенберх
18НидерландыпзКоди Гакпо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
42АнглияпзТрейморис Ньони
81'
73АнглияпзРио Нгумоа
74'
67УэльснпЛьюис Кумас
66'
7ГерманияпзФлориан Вирц
46'
9ШвециянпАлександер Исак
66'
2АнглиязщДжозеф Гомес
74'
29ФранцияпзБрэдли Баркола
74'
53АнглияпзДжеймс Макконнелл
81'
25ВенгрияврПетер Гулачи
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
46'
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
78'
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзАльберто Молейро
54'
17КанадапзТейджон Бьюкенен
60'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
60'
21КанаданпТани Олувасейи
46'
8АргентиназщХуан Фойт
54'
3СШАзщАлекс Фримен
60'
22ИспаниянпАйосе Перес
60'
7ИспаниянпХерар Морено
78'
Запасные
28АнглияврФредди Вудман
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
6ВенгриязщМилош Керкез
44АнглиязщЛюк Чемберс
94АнглияпзМайкл Лэффи
76АнглиянпДжейден Даннс
1БразилияврЛуис Жуниор
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
5СенегалпзАлассан Диатта
16ИспанияпзКарлос Масия
28ИспанияпзХоселильо Гайтан
11МарокконпИльяс Ахомаш
27ИспаниянпНизар Эль-Джмили
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияИньиго Перес
Голы
Жорж Микаутадзе
0:1
4'
Серхи Кардона
Натан-Дилан Салиба
0:2
29'
Алексис Мак Аллистер
Константинос Цимикас
1:2
36'
Рональд Араухо
Рио Нгумоа
2:2
45+2'
Алексис Мак Аллистер
Рио Нгумоа
3:2
65'
Флориан Вирц
Коди Гакпо
4:2
69'
Тани Олувасейи
Айосе Перес
4:3
87'
Наказания
Альберто Молейро
27'
Сантьяго Моуриньо
41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Вильярреал, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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