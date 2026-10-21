Ливерпуль - Вильярреал 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Ливерпуль 4 : 3 Вильярреал События матча Футбольный клуб «Ливерпуль» - Вильярреал 4' ⚽ Георгий Микаутадзе (0 - 1) 27' Альберто Молейро 29' ⚽ Серхи Кардона (0 - 2) 36' ⚽ Алексис Мак Аллистер (1 - 2) 41' Сантьяго Моуриньо 45' ⚽ Рональд Араухо (2 - 2) 46' ⇄ Флориан Вирц / Рональд Араухо 46' ⇄ Тани Олувасейи / Натан Салиба 54' ⇄ Хуан Фойт / Альберто Молейро 60' ⇄ Александер Фримен / Тейджон Бьюкенен 60' ⇄ Айосе Перес / Георгий Микаутадзе 65' ⚽ Алексис Мак Аллистер (3 - 2) 66' ⇄ Александер Исак / Льюис Кумас 68' ⚽ Флориан Вирц (4 - 2) 74' ⇄ Брэдли Баркола / Рио Нгумоха 74' ⇄ Джо Гомес / Жереми Жаке 78' ⇄ Жерар Морено / Санти Комесанья 81' ⇄ Джеймс Макконнелл / Трей Ньони 87' ⚽ Тани Олувасейи (4 - 3) Составы команд Ливерпуль Ливерпуль, Англия Вильярреал Вильярреал, Испания 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 46' 4 зщ Вирджил ван Дейк 5 зщ Жереми Жаке 74' 21 зщ Константинос Цимикас 38 пз Райан Гравенберх 18 пз Коди Гакпо 10 пз Алексис Мак Аллистер 42 пз Трейморис Ньони 81' 73 пз Рио Нгумоа 74' 67 нп Льюис Кумас 66' 7 пз Флориан Вирц 46' 9 нп Александер Исак 66' 2 зщ Джозеф Гомес 74' 29 пз Брэдли Баркола 74' 53 пз Джеймс Макконнелл 81' 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 6 зщ Пау Наварро 12 зщ Ренату Вейга 23 зщ Серхи Кардона 24 пз Натан-Дилан Салиба 46' 14 пз Сантьяго Комесанья 78' 18 пз Пап Гейе 10 пз Альберто Молейро 54' 17 пз Тейджон Бьюкенен 60' 9 нп Жорж Микаутадзе 60' 21 нп Тани Олувасейи 46' 8 зщ Хуан Фойт 54' 3 зщ Алекс Фримен 60' 22 нп Айосе Перес 60' 7 нп Херар Морено 78' Запасные 28 вр Фредди Вудман 25 вр Георгий Мамардашвили 6 зщ Милош Керкез 44 зщ Люк Чемберс 94 пз Майкл Лэффи 76 нп Джейден Даннс 1 вр Луис Жуниор 2 зщ Логан Кошта 5 пз Алассан Диатта 16 пз Карлос Масия 28 пз Хоселильо Гайтан 11 нп Ильяс Ахомаш 27 нп Низар Эль-Джмили Главные тренеры Андони Ираола Иньиго Перес Голы Жорж Микаутадзе 0:1 4' Серхи Кардона Натан-Дилан Салиба 0:2 29' Алексис Мак Аллистер Константинос Цимикас 1:2 36' Рональд Араухо Рио Нгумоа 2:2 45+2' Алексис Мак Аллистер Рио Нгумоа 3:2 65' Флориан Вирц Коди Гакпо 4:2 69' Тани Олувасейи Айосе Перес 4:3 87' Наказания Альберто Молейро 27' Сантьяго Моуриньо 41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Вильярреал, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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