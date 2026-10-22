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Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 : 1
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
События матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг
43'
Бернарду Силва (1 - 0)
52'
Арда Гюлер (2 - 0)
63'
Рокко Райтц / Нейл Эль-Айнауи
63'
Андрия Максимович / Браян Груда
68'
Альваро Каррерас
70'
Рокко Райтц
70'
Ян Диоманде / Винисиус Жуниор
70'
Марк Кукурелья / Альваро Каррерас
73'
Макс Финкгрефе / Давид Раум
73'
Тидиам Гомис / Антонио Нуса
78'
Кристоф Баумгартнер / Кристофер Нкунку
78'
Браим Диас / Арда Гюлер
83'
Килиан Мбаппе (3 - 0)
85'
Тидиам Гомис (3 - 1)
87'
Ян Диоманде (4 - 1)
88'
Карлос Эспи / Килиан Мбаппе
88'
Эндрик / Джуд Беллингем
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1БельгияврТибо Куртуа
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
18ИспаниязщАльваро Каррерас
70'
4ИспаниязщДин Хёйсен
5АнглияпзДжуд Беллингем
88'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
70'
15ТурцияпзАрда Гюлер
78'
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
20ПортугалияпзБернарду Силва
10ФранциянпКилиан Мбаппе
88'
17ИспаниязщМарк Кукурелья
70'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
70'
21МароккопзБраим Диас
78'
19ИспанияпзКарлос Эспи
88'
9Бразилиянп Эндрик
88'
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
73'
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
64'
10ГерманияпзБраян Груда
63'
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
28ФранциянпКристофер Нкунку
78'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
73'
40Бразилиянп Ромуло
30СербияпзАндрия Максимович
63'
20ГерманияпзРокко Райц
64'
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
73'
27ФранциянпТидиам Гомис
73'
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
78'
Запасные
13УкраинаврАндрей Лунин
16ФранциязщИбраима Конате
24НидерландызщДензел Думфрис
3БразилиязщЭдер Милитао
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
27ИспанияпзТьяго Питарч
1НорвегияврЭрьян Нюланд
2ФранциязщАбдул Коне
3ФранциязщМаксим Эстеве
16ГерманиязщЛукас Клостерман
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
11БельгиянпЖоан Бакайоко
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
АргентинаМартин Гастон Демикелис
Голы
Бернарду Силва
Арда Гюлер
1:0
44'
Арда Гюлер
Килиан Мбаппе
2:0
52'
Килиан Мбаппе
Ян Диоманде
3:0
83'
Тидиам Гомис
Кристоф Баумгартнер
3:1
85'
Ян Диоманде
Браим Диас
4:1
87'
Наказания
Альваро Каррерас
68'
Рокко Райц
70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - РБ Лейпциг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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