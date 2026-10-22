Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Реал Мадрид 4 : 1 РБ Лейпциг События матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг 43' ⚽ Бернарду Силва (1 - 0) 52' ⚽ Арда Гюлер (2 - 0) 63' ⇄ Рокко Райтц / Нейл Эль-Айнауи 63' ⇄ Андрия Максимович / Браян Груда 68' Альваро Каррерас 70' Рокко Райтц 70' ⇄ Ян Диоманде / Винисиус Жуниор 70' ⇄ Марк Кукурелья / Альваро Каррерас 73' ⇄ Макс Финкгрефе / Давид Раум 73' ⇄ Тидиам Гомис / Антонио Нуса 78' ⇄ Кристоф Баумгартнер / Кристофер Нкунку 78' ⇄ Браим Диас / Арда Гюлер 83' ⚽ Килиан Мбаппе (3 - 0) 85' ⚽ Тидиам Гомис (3 - 1) 87' ⚽ Ян Диоманде (4 - 1) 88' ⇄ Карлос Эспи / Килиан Мбаппе 88' ⇄ Эндрик / Джуд Беллингем Составы команд Реал Мадрид Мадрид, Испания РБ Лейпциг Лейпциг, Германия 1 вр Тибо Куртуа 22 зщ Антонио Рюдигер 18 зщ Альваро Каррерас 70' 4 зщ Дин Хёйсен 5 пз Джуд Беллингем 88' 7 пз Винисиус Жуниор 70' 15 пз Арда Гюлер 78' 8 пз Федерико Вальверде 6 пз Эдуарду Камавинга 20 пз Бернарду Силва 10 нп Килиан Мбаппе 88' 17 зщ Марк Кукурелья 70' 25 пз Ян Диоманде 70' 21 пз Браим Диас 78' 19 пз Карлос Эспи 88' 9 нп Эндрик 88' 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 4 зщ Вилли Орбан 23 зщ Кастелло Люкеба 22 зщ Давид Раум 73' 21 пз Нейл Эль-Айнауи 64' 10 пз Браян Груда 63' 13 пз Николас Зайвальд 28 нп Кристофер Нкунку 78' 7 нп Антонио Нуса 73' 40 нп Ромуло 30 пз Андрия Максимович 63' 20 пз Рокко Райц 64' 35 зщ Макс Финкгрефе 73' 27 нп Тидиам Гомис 73' 14 пз Кристоф Баумгартнер 78' Запасные 13 вр Андрей Лунин 16 зщ Ибраима Конате 24 зщ Дензел Думфрис 3 зщ Эдер Милитао 12 зщ Трент Александер-Арнольд 14 пз Орельен Тчуамени 27 пз Тьяго Питарч 1 вр Эрьян Нюланд 2 зщ Абдул Коне 3 зщ Максим Эстеве 16 зщ Лукас Клостерман 39 зщ Бенджамин Хенрихс 6 пз Эзехил Банзюзи 11 нп Жоан Бакайоко Главные тренеры Жозе Моуринью Мартин Гастон Демикелис Голы Бернарду Силва Арда Гюлер 1:0 44' Арда Гюлер Килиан Мбаппе 2:0 52' Килиан Мбаппе Ян Диоманде 3:0 83' Тидиам Гомис Кристоф Баумгартнер 3:1 85' Ян Диоманде Браим Диас 4:1 87' Наказания Альваро Каррерас 68' Рокко Райц 70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - РБ Лейпциг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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