Реал Мадрид - РБ Лейпциг 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Реал Мадрид
4 : 1
РБ Лейпциг
События матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг
43'
⚽
Бернарду Силва (1 - 0)
52'
⚽
Арда Гюлер (2 - 0)
63'
⇄
Рокко Райтц / Нейл Эль-Айнауи
63'
⇄
Андрия Максимович / Браян Груда
68'
Альваро Каррерас
70'
Рокко Райтц
70'
⇄
Ян Диоманде / Винисиус Жуниор
70'
⇄
Марк Кукурелья / Альваро Каррерас
73'
⇄
Макс Финкгрефе / Давид Раум
73'
⇄
Тидиам Гомис / Антонио Нуса
78'
⇄
Кристоф Баумгартнер / Кристофер Нкунку
78'
⇄
Браим Диас / Арда Гюлер
83'
⚽
Килиан Мбаппе (3 - 0)
85'
⚽
Тидиам Гомис (3 - 1)
87'
⚽
Ян Диоманде (4 - 1)
88'
⇄
Карлос Эспи / Килиан Мбаппе
88'
⇄
Эндрик / Джуд Беллингем
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
70'
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|5
|пз
|Джуд Беллингем
88'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
70'
|15
|пз
|Арда Гюлер
78'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
88'
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
70'
|25
|пз
|Ян Диоманде
70'
|21
|пз
|Браим Диас
78'
|19
|пз
|Карлос Эспи
88'
|9
|нп
|Эндрик
88'
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
73'
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
64'
|10
|пз
|Браян Груда
63'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
78'
|7
|нп
|Антонио Нуса
73'
|40
|нп
|Ромуло
|30
|пз
|Андрия Максимович
63'
|20
|пз
|Рокко Райц
64'
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
73'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
73'
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
78'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Абдул Коне
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Мартин Гастон Демикелис
Голы
Бернарду Силва
Арда Гюлер
1:0
44'
Арда Гюлер
Килиан Мбаппе
2:0
52'
Килиан Мбаппе
Ян Диоманде
3:0
83'
Тидиам Гомис
Кристоф Баумгартнер
3:1
85'
Ян Диоманде
Браим Диас
4:1
87'
Наказания
Альваро Каррерас
68'
Рокко Райц
70'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - РБ Лейпциг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...