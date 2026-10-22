04:10 ()
Расписание матчей
Четверг 22 октября
Свернуть список

Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Брюгге
Брюгге
3 : 0
Ланс
Ланс
События матча Брюгге - РК Ланс
45'
Матье Удоль
45'
Ханс Ванакен (1 - 0)
46'
Жан-Клер Тодибо / Самсон Байду
50'
Хоакин Сейс (2 - 0)
58'
Одсонн Эдуар / Франьо Иванович
58'
Флориан Товен / Торган Азар
61'
Феликс Лемарешаль
67'
Хуго Ветлесен / Феликс Лемарешаль
70'
Ясин Титрауи / Амаду Айдара
72'
Карлос Форбс (3 - 0)
73'
Мамаду Диакон / Жан Виргили
79'
Хуго Ветлесен
80'
Михал Скураш
82'
Ромео Вермант / Николо Тресольди
82'
Уго Сике / Кириани Саббе
82'
Милан Робберехтс / Карлос Форбс
82'
Киллиан Антонио / Рубен Агилар
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ланс
Ланс, Франция
1ШвейцарияврЯн Зоммер
64БельгиязщКириани Саббе
82'
58БельгиязщЙорне Спилерс
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщЙоакин Сейс
9ПортугалияпзКарлуш Форбш
82'
8АнглияпзФредди Поттс
20БельгияпзХанс Ванакен
11ИспанияпзХан Вирхили
73'
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
67'
7ГерманиянпНиколо Трезольди
82'
10НорвегияпзУго Ветлесен
67'
67ФранцияпзМамаду Диахон
73'
41БельгиязщЮго Сике
82'
17БельгияпзРомео Верман
82'
39БельгиянпМилан Робберехтс
82'
40ФранцияврРобен Риссер
6АвстриязщСамсон Байду
46'
14ФранциязщМатьё Юдоль
21МалипзАмаду Айдара
70'
2ФранцияпзРубен Агилар
82'
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
9БельгияпзТорган Азар
58'
29ХорватияпзФраньо Иванович
58'
22ПольшапзМихал Скурась
28ФранциянпЖуниор Кадиль
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
46'
10ФранцияпзФлорьян Товен
58'
11ФранциянпОдсонн Эдуар
58'
8АлжирпзЯссин Титрауи
70'
32ФранциязщКиллиан Антонио
82'
Запасные
29БельгияврНордин Яккерс
81БельгияврАргус Ванден-Дриссе
3Южная КореязщЛи Хан Бом
32БельгиязщМаттео Дамс
16ШвейцарияпзХевейо Тсава
85СловенияпзТиан Най Корен
77ШвейцариянпАндрей Васович
1ФранцияврРежис Гюртнер
16ФранцияврМатьё Горжелен
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
31ФранциязщСулейман Саньян
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
38ПортугалияпзМезиан Суареш
7ФранциянпФлорьян Сотока
Главные тренеры
ХорватияИван Леко
ФранцияЯнник Каюзак
Голы
Ханс Ванакен
Николо Трезольди
1:0
45+3'
Йоакин Сейс
2:0
50'
Карлуш Форбш
Уго Ветлесен
3:0
72'
Наказания
Матьё Юдоль
45'
Феликс Лемарешаль
61'
Уго Ветлесен
79'
Михал Скурась
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Ланс, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
    Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
    Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
    Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
    Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча
    ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close