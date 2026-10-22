Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Брюгге
3 : 0
Ланс
События матча Брюгге - РК Ланс
45'
Матье Удоль
45'
⚽
Ханс Ванакен (1 - 0)
46'
⇄
Жан-Клер Тодибо / Самсон Байду
50'
⚽
Хоакин Сейс (2 - 0)
58'
⇄
Одсонн Эдуар / Франьо Иванович
58'
⇄
Флориан Товен / Торган Азар
61'
Феликс Лемарешаль
67'
⇄
Хуго Ветлесен / Феликс Лемарешаль
70'
⇄
Ясин Титрауи / Амаду Айдара
72'
⚽
Карлос Форбс (3 - 0)
73'
⇄
Мамаду Диакон / Жан Виргили
79'
Хуго Ветлесен
80'
Михал Скураш
82'
⇄
Ромео Вермант / Николо Тресольди
82'
⇄
Уго Сике / Кириани Саббе
82'
⇄
Милан Робберехтс / Карлос Форбс
82'
⇄
Киллиан Антонио / Рубен Агилар
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ланс
Ланс, Франция
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
82'
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|9
|пз
|Карлуш Форбш
82'
|8
|пз
|Фредди Поттс
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|11
|пз
|Хан Вирхили
73'
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
67'
|7
|нп
|Николо Трезольди
82'
|10
|пз
|Уго Ветлесен
67'
|67
|пз
|Мамаду Диахон
73'
|41
|зщ
|Юго Сике
82'
|17
|пз
|Ромео Верман
82'
|39
|нп
|Милан Робберехтс
82'
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
46'
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|21
|пз
|Амаду Айдара
70'
|2
|пз
|Рубен Агилар
82'
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|9
|пз
|Торган Азар
58'
|29
|пз
|Франьо Иванович
58'
|22
|пз
|Михал Скурась
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
46'
|10
|пз
|Флорьян Товен
58'
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
58'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
70'
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
82'
Запасные
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|81
|вр
|Аргус Ванден-Дриссе
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|16
|пз
|Хевейо Тсава
|85
|пз
|Тиан Най Корен
|77
|нп
|Андрей Васович
|1
|вр
|Режис Гюртнер
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|4
|зщ
|Нидал Челик
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|5
|пз
|Андрия Булатович
|38
|пз
|Мезиан Суареш
|7
|нп
|Флорьян Сотока
Главные тренеры
|Иван Леко
|Янник Каюзак
Голы
Ханс Ванакен
Николо Трезольди
1:0
45+3'
Йоакин Сейс
2:0
50'
Карлуш Форбш
Уго Ветлесен
3:0
72'
Наказания
Матьё Юдоль
45'
Феликс Лемарешаль
61'
Уго Ветлесен
79'
Михал Скурась
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Ланс, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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