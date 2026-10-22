Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Брюгге 3 : 0 Ланс События матча Брюгге - РК Ланс 45' Матье Удоль 45' ⚽ Ханс Ванакен (1 - 0) 46' ⇄ Жан-Клер Тодибо / Самсон Байду 50' ⚽ Хоакин Сейс (2 - 0) 58' ⇄ Одсонн Эдуар / Франьо Иванович 58' ⇄ Флориан Товен / Торган Азар 61' Феликс Лемарешаль 67' ⇄ Хуго Ветлесен / Феликс Лемарешаль 70' ⇄ Ясин Титрауи / Амаду Айдара 72' ⚽ Карлос Форбс (3 - 0) 73' ⇄ Мамаду Диакон / Жан Виргили 79' Хуго Ветлесен 80' Михал Скураш 82' ⇄ Ромео Вермант / Николо Тресольди 82' ⇄ Уго Сике / Кириани Саббе 82' ⇄ Милан Робберехтс / Карлос Форбс 82' ⇄ Киллиан Антонио / Рубен Агилар Составы команд Брюгге Брюгге, Бельгия Ланс Ланс, Франция 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 82' 58 зщ Йорне Спилерс 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 9 пз Карлуш Форбш 82' 8 пз Фредди Поттс 20 пз Ханс Ванакен 11 пз Хан Вирхили 73' 80 пз Феликс Лемарешаль 67' 7 нп Николо Трезольди 82' 10 пз Уго Ветлесен 67' 67 пз Мамаду Диахон 73' 41 зщ Юго Сике 82' 17 пз Ромео Верман 82' 39 нп Милан Робберехтс 82' 40 вр Робен Риссер 6 зщ Самсон Байду 46' 14 зщ Матьё Юдоль 21 пз Амаду Айдара 70' 2 пз Рубен Агилар 82' 27 пз Микаэль Кюизанс 23 пз Сауд Абдулхамид 9 пз Торган Азар 58' 29 пз Франьо Иванович 58' 22 пз Михал Скурась 28 нп Жуниор Кадиль 20 зщ Жан-Клер Тодибо 46' 10 пз Флорьян Товен 58' 11 нп Одсонн Эдуар 58' 8 пз Яссин Титрауи 70' 32 зщ Киллиан Антонио 82' Запасные 29 вр Нордин Яккерс 81 вр Аргус Ванден-Дриссе 3 зщ Ли Хан Бом 32 зщ Маттео Дамс 16 пз Хевейо Тсава 85 пз Тиан Най Корен 77 нп Андрей Васович 1 вр Режис Гюртнер 16 вр Матьё Горжелен 4 зщ Нидал Челик 31 зщ Сулейман Саньян 5 пз Андрия Булатович 38 пз Мезиан Суареш 7 нп Флорьян Сотока Главные тренеры Иван Леко Янник Каюзак Голы Ханс Ванакен Николо Трезольди 1:0 45+3' Йоакин Сейс 2:0 50' Карлуш Форбш Уго Ветлесен 3:0 72' Наказания Матьё Юдоль 45' Феликс Лемарешаль 61' Уго Ветлесен 79' Михал Скурась 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Ланс, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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