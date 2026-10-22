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Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Спортинг
Спортинг
2 : 3
ЛАСК
ЛАСК
События матча Спортинг ЛП - ЛАСК
5'
Луис Хавьер Суарес (1 - 0)Пенальти
15'
Кристоф Ланг (1 - 1)
33'
Кристоф Ланг
45'
Саша Хорват
52'
Тобиас Шютценауэр / Лукас Юнгвирт
63'
Саша Калайджич (1 - 2)
64'
Исса Думбия
65'
Жуан Симойнш
65'
Алессандро Шёпф / Саша Хорват
65'
Сэмюэл Адемиран / Кристоф Ланг
67'
Флавиу Гонсалвес / Жуан Симойнш
68'
Криштоф Данек (1 - 3)
72'
Саша Калайджич
79'
Луис Гильерме / Жени Катаму
79'
Джесси Дерри / Нестори Иранкунда
80'
Фотис Иоаннидис / Исса Думбия
83'
Мозес Усор / Саша Калайджич
83'
Флориан Флеккер / Каспер Йоргенсен
89'
Луис Хавьер Суарес (2 - 3)
89'
Тобиас Шютценауэр
90'
Криштоф Данек
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
ЛАСК
Линц, Австрия
30Бразилиявр Кайке
22ИспаниязщИван Фреснеда
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
80'
10МозамбикпзДжени Катамо
79'
8ПортугалияпзЖоау Симойнш
67'
97КолумбиянпЛуис Суарес
19АвстралиянпНестори Иранкунда
79'
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
67'
31БразилияпзЛуйс Гильерме
79'
28АнглиянпДжесси Дерри
79'
7ГрециянпФотис Иоаннидис
80'
1АвстрияврЛукас Юнгвирт
52'
4НидерландызщКсавье Мбуямба
43Бразилиязщ Алемао
16ПанамазщАндрес Андраде
25КамерунзщИван Дибанго
20ДанияпзКаспер Йоргенсен
83'
9ЧехияпзКрыштоф Данек
10АвстрияпзРоберт Любичич
30АвстрияпзСаша Хорват
65'
11АвстриянпСаша Калайджич
83'
27АвстриянпКристоф Ланг
65'
33АвстрияврТобиас Шютценауэр
52'
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
65'
7СШАнпСамуэль Адениран
65'
8НигериянпМозес Усор
83'
29АвстриянпФлориан Флеккер
83'
Запасные
1ПортугалияврРуй Силва
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
50ПортугалиязщРодригу Диаш
55СенегалзщИбраима Ба
4ДанияпзСилас Андерсен
21БразилияпзПедро Лима
73ПортугалияпзЭдуарду Фелисисиму
9ПортугалиянпРафаэл Нел
39АвстрияврКристоф Кацмайр
3ЯмайказщМигель Фреклтон
6СуринамзщМелайро Богард
21ДР КонгозщМаноэль Верхаге
23ГерманиязщДаниэль Эльфадли
45КанаданпНаэль Кейн
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
Голы
Луис Суарес
1:0
5'
Кристоф Ланг
Каспер Йоргенсен
1:1
15'
Саша Калайджич
Роберт Любичич
1:2
63'
Крыштоф Данек
Самуэль Адениран
1:3
68'
Луис Суарес
2:3
89'
Наказания
Кристоф Ланг
33'
Саша Хорват
45'
Исса Думбия
64'
Жоау Симойнш
65'
Саша Калайджич
72'
Тобиас Шютценауэр
89'
Крыштоф Данек
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - ЛАСК, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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