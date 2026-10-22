Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Спортинг
2 : 3
ЛАСК
События матча Спортинг ЛП - ЛАСК
5'
⚽
Луис Хавьер Суарес (1 - 0)Пенальти
15'
⚽
Кристоф Ланг (1 - 1)
33'
Кристоф Ланг
45'
Саша Хорват
52'
⇄
Тобиас Шютценауэр / Лукас Юнгвирт
63'
⚽
Саша Калайджич (1 - 2)
64'
Исса Думбия
65'
Жуан Симойнш
65'
⇄
Алессандро Шёпф / Саша Хорват
65'
⇄
Сэмюэл Адемиран / Кристоф Ланг
67'
⇄
Флавиу Гонсалвес / Жуан Симойнш
68'
⚽
Криштоф Данек (1 - 3)
72'
Саша Калайджич
79'
⇄
Луис Гильерме / Жени Катаму
79'
⇄
Джесси Дерри / Нестори Иранкунда
80'
⇄
Фотис Иоаннидис / Исса Думбия
83'
⇄
Мозес Усор / Саша Калайджич
83'
⇄
Флориан Флеккер / Каспер Йоргенсен
89'
⚽
Луис Хавьер Суарес (2 - 3)
89'
Тобиас Шютценауэр
90'
Криштоф Данек
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
ЛАСК
Линц, Австрия
|30
|вр
|Кайке
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
80'
|10
|пз
|Джени Катамо
79'
|8
|пз
|Жоау Симойнш
67'
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
79'
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
67'
|31
|пз
|Луйс Гильерме
79'
|28
|нп
|Джесси Дерри
79'
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
80'
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
52'
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Алемао
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
83'
|9
|пз
|Крыштоф Данек
|10
|пз
|Роберт Любичич
|30
|пз
|Саша Хорват
65'
|11
|нп
|Саша Калайджич
83'
|27
|нп
|Кристоф Ланг
65'
|33
|вр
|Тобиас Шютценауэр
52'
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
65'
|7
|нп
|Самуэль Адениран
65'
|8
|нп
|Мозес Усор
83'
|29
|нп
|Флориан Флеккер
83'
Запасные
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|50
|зщ
|Родригу Диаш
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|4
|пз
|Силас Андерсен
|21
|пз
|Педро Лима
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|9
|нп
|Рафаэл Нел
|39
|вр
|Кристоф Кацмайр
|3
|зщ
|Мигель Фреклтон
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|21
|зщ
|Маноэль Верхаге
|23
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|45
|нп
|Наэль Кейн
Главные тренеры
|Руй Боржеш
Голы
Луис Суарес
1:0
5'
Кристоф Ланг
Каспер Йоргенсен
1:1
15'
Саша Калайджич
Роберт Любичич
1:2
63'
Крыштоф Данек
Самуэль Адениран
1:3
68'
Луис Суарес
2:3
89'
Наказания
Кристоф Ланг
33'
Саша Хорват
45'
Исса Думбия
64'
Жоау Симойнш
65'
Саша Калайджич
72'
Тобиас Шютценауэр
89'
Крыштоф Данек
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - ЛАСК, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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