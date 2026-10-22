Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Спортинг 2 : 3 ЛАСК События матча Спортинг ЛП - ЛАСК 5' ⚽ Луис Хавьер Суарес (1 - 0) Пенальти 15' ⚽ Кристоф Ланг (1 - 1) 33' Кристоф Ланг 45' Саша Хорват 52' ⇄ Тобиас Шютценауэр / Лукас Юнгвирт 63' ⚽ Саша Калайджич (1 - 2) 64' Исса Думбия 65' Жуан Симойнш 65' ⇄ Алессандро Шёпф / Саша Хорват 65' ⇄ Сэмюэл Адемиран / Кристоф Ланг 67' ⇄ Флавиу Гонсалвес / Жуан Симойнш 68' ⚽ Криштоф Данек (1 - 3) 72' Саша Калайджич 79' ⇄ Луис Гильерме / Жени Катаму 79' ⇄ Джесси Дерри / Нестори Иранкунда 80' ⇄ Фотис Иоаннидис / Исса Думбия 83' ⇄ Мозес Усор / Саша Калайджич 83' ⇄ Флориан Флеккер / Каспер Йоргенсен 89' ⚽ Луис Хавьер Суарес (2 - 3) 89' Тобиас Шютценауэр 90' Криштоф Данек Составы команд Спортинг Лиссабон, Португалия ЛАСК Линц, Австрия 30 вр Кайке 22 зщ Иван Фреснеда 72 зщ Эдуарду Куарежма 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 5 пз Серхи Альтмира 77 пз Исса Думбия 80' 10 пз Джени Катамо 79' 8 пз Жоау Симойнш 67' 97 нп Луис Суарес 19 нп Нестори Иранкунда 79' 58 пз Флавиу Гонсалвеш 67' 31 пз Луйс Гильерме 79' 28 нп Джесси Дерри 79' 7 нп Фотис Иоаннидис 80' 1 вр Лукас Юнгвирт 52' 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Алемао 16 зщ Андрес Андраде 25 зщ Иван Дибанго 20 пз Каспер Йоргенсен 83' 9 пз Крыштоф Данек 10 пз Роберт Любичич 30 пз Саша Хорват 65' 11 нп Саша Калайджич 83' 27 нп Кристоф Ланг 65' 33 вр Тобиас Шютценауэр 52' 18 пз Алессандро Шёпф 65' 7 нп Самуэль Адениран 65' 8 нп Мозес Усор 83' 29 нп Флориан Флеккер 83' Запасные 1 вр Руй Силва 13 зщ Георгиос Ваяннидис 50 зщ Родригу Диаш 55 зщ Ибраима Ба 4 пз Силас Андерсен 21 пз Педро Лима 73 пз Эдуарду Фелисисиму 9 нп Рафаэл Нел 39 вр Кристоф Кацмайр 3 зщ Мигель Фреклтон 6 зщ Мелайро Богард 21 зщ Маноэль Верхаге 23 зщ Даниэль Эльфадли 45 нп Наэль Кейн Главные тренеры Руй Боржеш Голы Луис Суарес 1:0 5' Кристоф Ланг Каспер Йоргенсен 1:1 15' Саша Калайджич Роберт Любичич 1:2 63' Крыштоф Данек Самуэль Адениран 1:3 68' Луис Суарес 2:3 89' Наказания Кристоф Ланг 33' Саша Хорват 45' Исса Думбия 64' Жоау Симойнш 65' Саша Калайджич 72' Тобиас Шютценауэр 89' Крыштоф Данек 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - ЛАСК, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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