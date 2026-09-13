Норшелланн - ЦСКА С 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Райт ту Дрим Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10300
22 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
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Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
ЦСКА С
София, Болгария
История личных встреч
|18.10.2026
|Дания — Суперлига
|11-й тур
|3 : 3
|15.10.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|09.10.2026
|Дания — Суперлига
|10-й тур
|0 : 0
|20.09.2026
|Дания — Суперлига
|9-й тур
|4 : 1
|13.09.2026
|Дания — Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Копенгаген
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Трабзонспор
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Аталанта
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Мьельбю
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Сент-Трюйден
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Лугано
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Фрайбург
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Бранн
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Панатинаикос
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Хайдук
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Гент
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Твенте
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Норшелланн
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Хетафе
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Кайрат
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Рига
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Хартс
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Эгнатия
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Университатя Кр
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Яблонец
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
|25
|Аякс
|1
|0
|26
|Борац Б-Л
|1
|0
|27
|Линкольн
|1
|0
|28
|ЦСКА С
|1
|0
|29
|Орхус
|1
|0
|30
|Тун
|1
|0
|31
|КуПС
|1
|0
|32
|Пафос
|1
|0
|33
|Интер Клуб Эскальдес
|1
|0
|34
|Иберия 1999
|1
|0
|35
|Брага
|1
|0
|36
|Кауно Жальгирис
|1
|0
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