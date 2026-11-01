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Фиорентина - Ювентус 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
08 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фиорентина
Ювентус

Стартовый состав
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
43ИспанияврДавид де Хеа
33Бразилиязщ Виери
20ИспаниязщАлехандро Хименес
3РумыниязщРаду Дрэгушин
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
27ИталияпзШер Ндур
44ИталияпзНиколо Фаджоли
4ИталияпзМарко Брешианини
25ШвециянпАльё Нжие
30АргентинанпФранко Мастантуоно
32АргентинанпМатео Пельегрино
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
12БразилияпзДуглас Луис
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
9ФранциянпРандаль Коло Муани
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
27ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
17.05.2026Италия — Серия А37-й турЮвентус0 : 2Фиорентина
22.11.2025Италия — Серия А12-й турФиорентина1 : 1Ювентус
16.03.2025Италия — Серия А29-й турФиорентина3 : 0Ювентус
29.12.2024Италия — Серия А18-й турЮвентус2 : 2Фиорентина
07.04.2024Италия - Серия А31-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1Ювентус
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турФиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022Италия - Серия А38-й турФиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022Кубок Италии1/2 финалаЮвентус2 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1120
7 Ювентус1017
8 Кальяри1116
9 Наполи1014
10 Торино1114
11 Болонья1014
12 Дженоа1013
13 Аталанта1011
14 Лечче1110
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Венеция116
20
Зона вылета
Удинезе115
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Фиорентина
0%
Ничья
0%
Ювентус
100%

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