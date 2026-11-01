Фиорентина - Ювентус 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
08 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Виери
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|25
|нп
|Альё Нжие
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|12
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|17.05.2026
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Кальяри
|11
|16
|9
|Наполи
|10
|14
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Дженоа
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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