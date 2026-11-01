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Ланс - Марсель 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ланс
Марсель

Стартовый состав
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Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
40ФранцияврРобен Риссер
6АвстриязщСамсон Байду
14ФранциязщМатьё Юдоль
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
2ФранцияпзРубен Агилар
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
21МалипзАмаду Айдара
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
10ФранцияпзФлорьян Товен
9БельгияпзТорган Азар
7ФранциянпФлорьян Сотока
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
8АлжирпзХимад Абделли
14БразилияпзИгор Пайшао
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
6НигерияпзТочукву Ннади
43ФранцияпзТаджидин Ммади
9АлжирнпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияЯнник Каюзак
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
24.01.2026Франция — Лига 119-й турМарсель3 : 1Ланс
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1Марсель
08.03.2025Франция — Лига 125-й турМарсель0 : 1Ланс
23.11.2024Франция — Лига 112-й турЛанс1 : 3Марсель
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМарсель2 : 1Ланс
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 0Марсель
06.05.2023Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 1Марсель
22.10.2022Франция - Лига 112-й турМарсель0 : 1Ланс
22.01.2022Франция - Лига 122-й турЛанс0 : 2Марсель
26.09.2021Франция - Лига 18-й турМарсель2 : 3Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

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