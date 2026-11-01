Ланс - Марсель 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|21
|пз
|Амаду Айдара
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|10
|пз
|Флорьян Товен
|9
|пз
|Торган Азар
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|8
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|6
|пз
|Точукву Ннади
|43
|пз
|Таджидин Ммади
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Бруно Женезио
История личных встреч
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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