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Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Шахтёр
Шахтёр
0 : 0
Динамо Киев
Динамо Киев
События матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев
16'
Алексей Сыч / Александр Тымчик
27'
Томаш Кендзёра
50'
Алексей Сыч
51'
Винисиус Аугусто
53'
Владислав Дубинчак
53'
Винисиус АугустоПрямое удаление
55'
Алаа Грам / Глейкер Мендоса
69'
Марлон Гомес
71'
Пьер Мунгенг / Матвей Пономаренко
71'
Кессе Ба / Назар Волошин
73'
Лука Оливейра Мейреллес / Лассина Траоре
73'
Невертон / Марлон Гомес
85'
Лукас Феррейра / Алиссон Сантана
85'
Лука Оливейра Мейреллес
88'
Густаво Прадо / Элайджа Олувашола Огундана
88'
Валентин Рубчинский / Александр Пихалёнок
89'
Николай Шапаренко
Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
29УкраинапзЕгор Назарина
27УкраинапзОлег Очеретько
6БразилияпзМарлон Гомес
73'
30Бразилиянп Алисон
85'
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
55'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
73'
18ТунисзщАлаа Грам
55'
11Бразилияпз Невертон
73'
49БразилиянпЛука Мейреллес
73'
37БразилиянпЛукас Феррейра
85'
1УкраинаврГеоргий Бущан
18УкраиназщАлександр Тымчик
16'
94ПольшазщТомаш Кендзёра
66СенегалзщАлиу Тьяре
44УкраиназщВладислав Дубинчак
6УкраинапзВладимир Бражко
8УкраинапзАлександр Пихаленок
88'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
9УкраинапзНазар Волошин
71'
16НигериянпШола Огундана
88'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
71'
5УкраиназщАлексей Сыч
16'
99ФранциянпПьер Мунгенге
71'
42Кот-д&#039;ИвуарKeasse Bah
71'
15УкраинапзВалентин Рубчинский
88'
47БразилияпзGustavo Alves
88'
Запасные
23УкраинаврКирилл Фесюн
16ГрузиязщИраклий Азаров
20УкраиназщАлександр Караваев
28УругвайзщАлан Маттурро
8УкраинапзДмитрий Крыськив
14пз Исаке
25БразилиянпГабриэл Карвальо
68НигериянпПроспер Оба
35УкраинаврРуслан Нещерет
43УкраинаврИлья Ольховый
34УкраиназщВладислав Захарченко
40УкраиназщКристиан Беловар
2УкраиназщКонстантин Вивчаренко
91УкраинапзНиколай Михайленко
21СуринампзДжастин Лонвейк
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
Наказания
Томаш Кендзёра
27'
Алексей Сыч
50'
Винисиус Аугусто
51'
Винисиус Аугусто
53'
Владислав Дубинчак
53'
Марлон Гомес
69'
Лука Мейреллес
85'
Николай Шапаренко
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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