Шахтёр - Динамо Киев 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Шахтёр 0 : 0 Динамо Киев События матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев 16' ⇄ Алексей Сыч / Александр Тымчик 27' Томаш Кендзёра 50' Алексей Сыч 51' Винисиус Аугусто 53' Владислав Дубинчак 53' Винисиус Аугусто Прямое удаление 55' ⇄ Алаа Грам / Глейкер Мендоса 69' Марлон Гомес 71' ⇄ Пьер Мунгенг / Матвей Пономаренко 71' ⇄ Кессе Ба / Назар Волошин 73' ⇄ Лука Оливейра Мейреллес / Лассина Траоре 73' ⇄ Невертон / Марлон Гомес 85' ⇄ Лукас Феррейра / Алиссон Сантана 85' Лука Оливейра Мейреллес 88' ⇄ Густаво Прадо / Элайджа Олувашола Огундана 88' ⇄ Валентин Рубчинский / Александр Пихалёнок 89' Николай Шапаренко Составы команд Шахтёр Динамо К Киев 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 29 пз Егор Назарина 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 73' 30 нп Алисон 85' 77 нп Глейкер Мендоса 55' 2 нп Лассина Траоре 73' 18 зщ Алаа Грам 55' 11 пз Невертон 73' 49 нп Лука Мейреллес 73' 37 нп Лукас Феррейра 85' 1 вр Георгий Бущан 18 зщ Александр Тымчик 16' 94 зщ Томаш Кендзёра 66 зщ Алиу Тьяре 44 зщ Владислав Дубинчак 6 пз Владимир Бражко 8 пз Александр Пихаленок 88' 10 пз Николай Шапаренко 9 пз Назар Волошин 71' 16 нп Шола Огундана 88' 11 нп Матвей Пономаренко 71' 5 зщ Алексей Сыч 16' 99 нп Пьер Мунгенге 71' 42 Keasse Bah 71' 15 пз Валентин Рубчинский 88' 47 пз Gustavo Alves 88' Запасные 23 вр Кирилл Фесюн 16 зщ Ираклий Азаров 20 зщ Александр Караваев 28 зщ Алан Маттурро 8 пз Дмитрий Крыськив 14 пз Исаке 25 нп Габриэл Карвальо 68 нп Проспер Оба 35 вр Руслан Нещерет 43 вр Илья Ольховый 34 зщ Владислав Захарченко 40 зщ Кристиан Беловар 2 зщ Константин Вивчаренко 91 пз Николай Михайленко 21 пз Джастин Лонвейк Главные тренеры Арда Туран Наказания Томаш Кендзёра 27' Алексей Сыч 50' Винисиус Аугусто 51' Винисиус Аугусто 53' Владислав Дубинчак 53' Марлон Гомес 69' Лука Мейреллес 85' Николай Шапаренко 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Зенит - Ростов 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Реал Сосьедад - Райо Вальекано 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...