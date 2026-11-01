Атлетико М - Барселона 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|14.04.2026
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.04.2026
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Расинг
|12
|14
|10
|Алавес
|12
|13
|11
|Райо Вальекано
|10
|12
|12
|Эспаньол
|12
|12
|13
|Хетафе
|11
|12
|14
|Сельта
|11
|12
|15
|Вильярреал
|11
|12
|16
|Осасуна
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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