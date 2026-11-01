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Атлетико М - Барселона 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Атлетико М
Барселона

Стартовый состав
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
18ИспаниязщМарк Пубиль
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7Южная КореянпЛи Кан Ин
19АргентинанпХулиан Альварес
10ИспаниянпАлекс Баэна
1ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
7ИспанияпзФермин Лопес
11Бразилияпз Рафинья
17АнглияпзЭнтони Гордон
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
14.04.2026Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 2Барселона
08.04.2026Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБарселона0 : 2Атлетико М
04.04.2026Испания — Примера30-й турАтлетико М1 : 2Барселона
03.03.2026Кубок Испании1/2 финалаБарселона3 : 0Атлетико М
12.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетико М4 : 0Барселона
02.12.2025Испания — Примера19-й турБарселона3 : 1Атлетико М
02.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетико М0 : 1Барселона
16.03.2025Испания — Примера28-й турАтлетико М2 : 4Барселона
25.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчБарселона4 : 4Атлетико М
21.12.2024Испания — Примера18-й турБарселона1 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1218
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1215
9 Расинг1214
10 Алавес1213
11 Райо Вальекано1012
12 Эспаньол1212
13 Хетафе1112
14 Сельта1112
15 Вильярреал1112
16 Осасуна1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага125
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Атлетико М
50%
Ничья
0%
Барселона
50%

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