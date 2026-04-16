«ПСЖ» продлевает лидеров: Руис уже подписал контракт, Бералдо близок к соглашению

Дата публикации: 16-04-2026 22:39

«ПСЖ» активно работает над продлением контрактов с ключевыми игроками основного состава. По последним данным, клуб уже достиг прогресса по ряду футболистов и продолжает переговоры с другими лидерами команды.

Сообщается, что полузащитник Фабиан Руис подписал новое соглашение сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон. Также близок к заключению нового контракта защитник Лукас Бералдо — его договор может быть продлён до 2030 года.

При этом переговоры с рядом атакующих игроков продолжаются. Речь идёт об Усмане Дембеле, Сени Маюлу и Брэдли Баркола, по которым стороны пока не достигли окончательных договорённостей.

На фоне переговорного процесса «ПСЖ» демонстрирует уверенные результаты. Команда лидирует в чемпионате Франции, имея 63 очка после 27 матчей и опережая ближайшего преследователя на четыре балла при игре в запасе.

Кроме того, парижане успешно выступают в Лиге чемпионов, где вышли в полуфинал турнира. В борьбе за выход в финал им предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией».