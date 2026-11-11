В киевском «Динамо» усилилось недоверие к специалистам, приглашённым Костюком
После увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера первой команды киевского «Динамо» кадровые перемены затронули и академию клуба. Под вопросом оказалось дальнейшее сотрудничество с рядом специалистов, которые присоединились к структуре «бело-синих» по инициативе бывшего наставника. Об этом сообщает UA-Футбол со ссылкой на собственные источники.
По сведениям издания, в академии на протяжении длительного времени сохранялись разногласия между Костюком и главным куратором-методистом Юрием Морозом. В частности, бывший тренер первой команды выступал против кандидатур специалистов, которых Мороз предлагал для работы в клубной системе. Также Костюк не поддерживал его назначение главным тренером молодёжных составов U-19 и U-21.
Конфликт интересов, как утверждается, повлиял на кадровые решения внутри академии. После перехода на работу с основной командой Костюк поспособствовал назначению своего брата Андрея на должность руководителя селекционного направления академии. Однако после ухода Игоря из клуба Андрей также лишился своей должности.
Теперь, по информации UA-Футбол, руководство академии выражает недоверие и другим тренерам, которых ранее пригласил Костюк. Их дальнейшая работа в клубной системе может быть пересмотрена. Таким образом, кадровые изменения после отставки специалиста не ограничились первой командой и затронули молодёжную вертикаль «Динамо».
Дополнительным поводом для внимания к ситуации стала неудача команды U-19: киевляне уступили «Рейнджерсу» со счётом 0:3 в Юношеской лиге УЕФА.
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