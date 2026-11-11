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«Барселона» договорилась с Бразилией об ограничении игрового времени Рафиньи

Дата публикации: 11-11-2026 00:11

«Барселона» договорилась с Бразилией об ограничении игрового времени Рафиньи 

«Барселона» и Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорились совместно контролировать нагрузку на нападающего Рафинью во время ноябрьского сбора национальной команды. Как сообщает Globo, стороны согласовывают количество игрового времени футболиста, чтобы снизить вероятность очередного повреждения.

Особое внимание к состоянию бразильца связано с его недавними проблемами со здоровьем. Во время сентябрьско-октябрьского международного перерыва Рафинья получил повреждение задней поверхности правого бедра и вернулся в расположение каталонского клуба с мышечным отёком в области подколенного сухожилия. Эта ситуация вызвала недовольство руководства «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта тогда раскритиковал увеличение продолжительности паузы на матчи сборных до трёх недель.

Несмотря на опасения каталонцев, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил Рафинью в заявку на два товарищеских матча. 14 ноября бразильцы встретятся с Японией, а 17 ноября сыграют с командой Сингапура.

По сведениям Globo, теперь клуб и федерация намерены согласовывать участие нападающего в этих встречах. Задача заключается в том, чтобы футболист смог помочь национальной команде, но не получил чрезмерную нагрузку и вернулся в «Барселону» без новых проблем со здоровьем. Главный приоритет договорённости — не допустить третьей подряд травмы Рафиньи во время выступлений за сборную.

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