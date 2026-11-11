В «Лионе» рассказали, как совет Гвардиолы повлиял на выбор нового тренера 

Руководство «Лиона» обратилось к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле за рекомендацией перед назначением Карлоса Висенса. Генеральный директор французского клуба Михаэль Герлингер подтвердил, что лично связался с испанским специалистом, чтобы узнать его мнение о бывшем помощнике, который теперь возглавил команду.

Висенс на протяжении четырёх лет входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». Одним из направлений его работы были стандартные положения. Поэтому мнение наставника английского клуба стало дополнительным ориентиром для руководителей «Лиона», когда они оценивали кандидатуру испанца.

Герлингер рассказал, что беседа с Гвардиолой получилась довольно необычной, однако её содержание помогло укрепиться в правильности выбора.

«Если разговариваешь с Пепом, это превращается в монолог. Но если серьёзно, он был очень высокого мнения о Карлосе. Мы говорили о его менталитете и работе над стандартами. Пеп сказал, что Карлос — очень хороший человек, и посоветовал продолжить переговоры с ним», — передал слова руководителя «Лиона» французской прессе.

Как уточнили в клубе, Висенс появился в списке кандидатов ещё до ухода Паулу Фонсеки. Изначально его рассматривали как возможного преемника португальца в перспективе следующего сезона. Однако Фонсека попросил руководство отпустить его в лиссабонский «Спортинг», и «Лиону» пришлось ускорить переговоры с испанским специалистом.

Висенс подписал с французским клубом контракт до лета 2028 года. Рекомендация Гвардиолы стала одним из факторов, укрепивших доверие руководства к новому наставнику.