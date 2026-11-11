Лаутаро Мартинес и Нико Пас претендуют на десятку сборной Аргентины после ухода Месси 

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони рассматривает двух футболистов на роль нового обладателя десятого номера, который освободился после ухода Лионеля Месси из национальной команды. По данным ESPN Argentina, основными претендентами стали нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Комо» Нико Пас.

Окончательный выбор пока не сделан. Как сообщает источник, кандидатуры обоих игроков находятся в шорт-листе тренерского штаба, а решение планируется объявить ближе к завершению текущего тренировочного сбора. Таким образом, аргентинской команде предстоит определить, кому доверят один из самых узнаваемых игровых номеров в истории национального футбола.

У претендентов разный опыт и положение в сборной. Лаутаро Мартинес давно выступает за национальную команду, является её капитаном и носит десятку в «Интере». Нико Пас представляет более молодое поколение аргентинских футболистов и также использует этот номер на клубном уровне в «Комо».

Месси завершил международную карьеру после товарищеского матча с Бенином, состоявшегося 7 октября 2026 года на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Аргентина одержала победу со счётом 3:0, а сам форвард отметился голом и двумя результативными передачами. Эта встреча стала последней для обладателя восьми «Золотых мячей» в составе национальной команды.

Теперь перед Скалони стоит задача определить, кто продолжит историю десятого номера после Месси.