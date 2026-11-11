Конгресс США намерен расширить расследование в отношении главы ФИФА Инфантино 

Президент ФИФА Джанни Инфантино может в январе 2027 года предстать перед Конгрессом США и дать показания в рамках расследования отношений футбольной организации с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph. Интерес к делу усилился после того, как демократы получили возможность возглавить ключевые комитеты Палаты представителей.

Расследование ведёт конгрессмен Джейми Раскин. Ожидается, что в январе он возглавит юридический комитет Палаты представителей, что позволит ему использовать более широкие полномочия для направления повесток и истребования документов. Среди вопросов, которые намерены изучить законодатели, — аренда ФИФА офисных помещений в Trump Tower в Нью-Йорке, а также вручение Трампу первой в истории премии мира ФИФА. Награду американский президент получил из рук Инфантино в декабре 2025 года во время жеребьёвки чемпионата мира в Вашингтоне.

Отдельное направление расследования касается домашнего персонала главы ФИФА. По информации издания, Инфантино просил своего советника Карлоса Кордейру содействовать получению разрешения на работу для домработницы, трудившейся в его доме в Майами. В документах также упоминались выплаты через FIFA Americas. В организации отвергли подозрения в нарушениях и заявили, что Инфантино самостоятельно покрывал расходы на услуги домашнего персонала.

В поле зрения конгрессменов оказался и проект по привлечению частных инвестиций в коммерческие права на чемпионат мира. Предполагалось, что значительную роль в сделке сыграет компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Однако после возражений со стороны футбольных федераций и континентальных конфедераций ФИФА отказалась от этой инициативы в июле. По данным The Telegraph, в январе для дачи показаний могут пригласить и братьев Кушнер.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года и рассчитывает сохранить пост на следующий срок. Очередные выборы президента организации назначены на 18 марта 2027 года. Они должны пройти на конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко.