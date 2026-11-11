04:09 ()
Свернуть список

Прогресс Уильямса-Барнетта может осложнить положение украинца Мудрика в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 11-11-2026 00:29

Прогресс Уильямса-Барнетта может осложнить положение украинца Мудрика в «Тоттенхэме» 

Лондонский «Тоттенхэм» может пересмотреть дальнейшие планы на украинского вингера Михаила Мудрика после того, как воспитанник клуба Лука Уильямс-Барнетт привлёк внимание тренерского штаба Роберто Де Дзерби. Молодой англичанин получает всё больше возможностей проявить себя в первой команде, что потенциально может повлиять на распределение игрового времени в атакующей линии.

18-летний Уильямс-Барнетт произвёл впечатление своими выступлениями и заставил руководство клуба обратить дополнительное внимание на собственный кадровый резерв. На фоне его прогресса может возникнуть вопрос о целесообразности сохранения Мудрика в составе до окончания арендного соглашения.

Украинец перешёл в «Тоттенхэм» из «Челси» на правах аренды в сентябре 2026 года. Однако с сентября он не выходит на поле из-за травмы. По информации клуба, вингер должен вернуться после ноябрьской международной паузы.

Окончательное решение относительно будущего Мудрика, как утверждается, будет зависеть в том числе от его состояния после восстановления. Если Уильямс-Барнетт продолжит прогрессировать, а украинец не сможет быстро вернуться на прежний уровень, «Тоттенхэм» может рассмотреть досрочное прекращение аренды и предоставить больше игрового времени молодому воспитаннику.

При этом важно учитывать, что официального подтверждения намерения расторгнуть арендное соглашение пока нет. В публикациях о возможном уходе Мудрика также фигурировали призывы болельщиков, а не объявленное решение руководства клуба.

Социальные комментарии Cackle
  • В «Лионе» рассказали, как совет Гвардиолы повлиял на выбор нового тренера
    В «Лионе» рассказали, как совет Гвардиолы повлиял на выбор нового тренера
    Руководство «Лиона» обратилось к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле за рекомендацией перед назначением Карлоса Висенса. Генеральный...
  • В киевском «Динамо» усилилось недоверие к специалистам, приглашённым Костюком
    В киевском «Динамо» усилилось недоверие к специалистам, приглашённым Костюком
    После увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера первой команды киевского «Динамо» кадровые перемены затронули и академию клуба. Под вопросом...
  • Лаутаро Мартинес и Нико Пас претендуют на десятку сборной Аргентины после ухода Месси
    Лаутаро Мартинес и Нико Пас претендуют на десятку сборной Аргентины после ухода Месси
    Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони рассматривает двух футболистов на роль нового обладателя десятого номера, который...
  • Конгресс США намерен расширить расследование в отношении главы ФИФА Инфантино
    Конгресс США намерен расширить расследование в отношении главы ФИФА Инфантино
    Президент ФИФА Джанни Инфантино может в январе 2027 года предстать перед Конгрессом США и дать показания в рамках расследования отношений футбольной...
  • «Барселона» договорилась с Бразилией об ограничении игрового времени Рафиньи
    «Барселона» договорилась с Бразилией об ограничении игрового времени Рафиньи
    «Барселона» и Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорились совместно контролировать нагрузку на нападающего Рафинью во время ноябрьского...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close