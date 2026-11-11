Прогресс Уильямса-Барнетта может осложнить положение украинца Мудрика в «Тоттенхэме»
Лондонский «Тоттенхэм» может пересмотреть дальнейшие планы на украинского вингера Михаила Мудрика после того, как воспитанник клуба Лука Уильямс-Барнетт привлёк внимание тренерского штаба Роберто Де Дзерби. Молодой англичанин получает всё больше возможностей проявить себя в первой команде, что потенциально может повлиять на распределение игрового времени в атакующей линии.
18-летний Уильямс-Барнетт произвёл впечатление своими выступлениями и заставил руководство клуба обратить дополнительное внимание на собственный кадровый резерв. На фоне его прогресса может возникнуть вопрос о целесообразности сохранения Мудрика в составе до окончания арендного соглашения.
Украинец перешёл в «Тоттенхэм» из «Челси» на правах аренды в сентябре 2026 года. Однако с сентября он не выходит на поле из-за травмы. По информации клуба, вингер должен вернуться после ноябрьской международной паузы.
Окончательное решение относительно будущего Мудрика, как утверждается, будет зависеть в том числе от его состояния после восстановления. Если Уильямс-Барнетт продолжит прогрессировать, а украинец не сможет быстро вернуться на прежний уровень, «Тоттенхэм» может рассмотреть досрочное прекращение аренды и предоставить больше игрового времени молодому воспитаннику.
При этом важно учитывать, что официального подтверждения намерения расторгнуть арендное соглашение пока нет. В публикациях о возможном уходе Мудрика также фигурировали призывы болельщиков, а не объявленное решение руководства клуба.
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