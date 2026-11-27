Взлом в ФИФА: хакеры получили доступ к данным организации накануне выборов президента
Детали кибератаки
Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с серьёзной кибератакой. О взломе стало известно из сообщения журналиста издания Associated Press Роба Харриса в социальной сети X.
По информации, которую приводит Харрис со ссылкой на заявление самой организации, злоумышленники смогли проникнуть в системы ФИФА. В результате хакеры получили доступ к «ограниченному объёму персональной и деловой информации». На данный момент федерация уже обратилась за помощью к правоохранительным органам для расследования инцидента.
Политический контекст: предвыборная гонка
Этот инцидент произошёл в крайне напряжённый для организации период. Буквально накануне ФИФА официально огласила список кандидатов на пост президента, выборы которого состоятся на 77-м Конгрессе в Рабате (Марокко) 18 марта 2027 года.
За высший пост в мировом футболе поборются:
- действующий глава организации Джанни Инфантино;
- Филипп Диалло;
- Кодзо Тасима.
Пока неизвестно, затронула ли атака какие-либо данные, связанные с предвыборной кампанией кандидатов. Расследование продолжается.
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