Дата публикации: 27-11-2026 02:00

В стане «горожан» сейчас явно не всё спокойно. Пока юристы разбираются с очередными обвинениями в адрес клуба, на поле и в раздевалке тоже начались проблемы. Издание The Touchline, на которое ссылаются в соцсетях, пишет, что от былого единства времён Гвардиолы не осталось и следа.

Что происходит внутри?

Игроки — не роботы, они всё прекрасно понимают. Когда над клубом сгущаются тучи, никто не даст гарантии, что проект не прикроют или не урежут финансирование. Эта нестабильность заставляет даже лидеров задумываться: «А не пора ли паковать чемоданы?». Говорят, некоторые уже прощупывают почву на трансферном рынке, чтобы уйти зимой или летом.

Сухие цифры

Если посмотреть на таблицу АПЛ, то вроде бы всё не так страшно. После 11 туров у «Сити» 22 очка и третья строчка. Но это скорее инерция прошлых побед. Игра уже не выглядит такой отлаженной машиной, как раньше.

Проверка на прочность: «Арсенал»

Следующий матч — это настоящая бомба. 29 ноября выезд к «Арсеналу». Это лучший тест, чтобы понять, есть ли у команды характер. Одно дело обыгрывать середняков, когда всё хорошо, и совсем другое — биться с прямым конкурентом за титул, когда в раздевалке висит напряжение. Если Гвардиола не сможет сейчас сплотить парней, «Арсенал» их просто уничтожит.

Что дальше?

Сейчас все взгляды прикованы к Гвардиоле. Ему нужно быть не столько тактиком, сколько психологом. Если он не потушит пожар в коллективе прямо сейчас, зимняя распродажа лидеров может начаться раньше, чем трансферное окно.