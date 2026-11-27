Ноттингем Форест - Челси 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
27 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|3
|пз
|Неко Уильямс
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|19
|нп
|Лиам Делап
|11
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|10
|пз
|Коул Палмер
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|7
|пз
|Педру Нету
|22
|нп
|Эмануэль Эмега
|17
|нп
|Морган Роджерс
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|04.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|11
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ковентри Сити
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Ипсвич Таун
|11
|11
|17
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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