Торпедо М - СКА-Хабаровск 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 20-й тур
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Составы команд
Торпедо М
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
|30.08.2026
|Россия — Лига Pari
|9-й тур
|0 : 2
|30.03.2026
|Россия — Лига Pari
|26-й тур
|4 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига Pari
|3-й тур
|1 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|18.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|04.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|19
|49
| 2
Повышение
|Урал
|19
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|Арсенал Т
|19
|21
|13
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|19
|15
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