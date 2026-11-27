Вердер - Боруссия М 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
27 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Карл Хейн
|13
|зщ
|Артур
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|44
|пз
|Юри Регер
|15
|пз
|Людовит Рейс
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|20
|пз
|Чуки
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
|33
|вр
|Даниэль Бац
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|16
|пз
|Филипп Зандер
|47
|пз
|Zento Uno
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|18
|нп
|Суто Матино
|9
|нп
|Франк Онора
Главные тренеры
|Даниэль Тиун
|Александер Блессин
История личных встреч
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|17.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
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