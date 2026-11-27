Леганес - Сабадель 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
27 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 16-й тур
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Составы команд
Леганес
Леганес
Сабадель
Сабадель
Главные тренеры
|Рубен Альбес Яньес
История личных встреч
|04.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|16.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
|14.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Альмерия
|15
|35
| 2
Повышение
|Кастельон
|14
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Гранада
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Жирона
|15
|27
| 5
Плей-офф за повышение
|Бургос
|15
|27
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|14
|24
|7
|Эйбар
|14
|24
|8
|Лас-Пальмас
|15
|23
|9
|Кордова
|15
|23
|10
|Спортинг Хихон
|15
|23
|11
|Овьедо
|15
|21
|12
|Тенерифе
|14
|19
|13
|Сабадель
|15
|19
|14
|Вальядолид
|15
|19
|15
|Леганес
|15
|18
|16
|Эльденсе
|15
|17
|17
|Кадис
|15
|14
|18
|Сельта Фортуна
|15
|14
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад-2
|15
|13
| 20
Зона вылета
|Альбасете
|15
|13
| 21
Зона вылета
|ФК Андорра
|14
|11
| 22
Зона вылета
|Сеута
|15
|5
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