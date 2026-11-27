Сюник - Ван 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
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Составы команд
Сюник
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
|20.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|14
|37
| 2
Лига конференций
|Пюник
|14
|32
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|13
|32
|4
|Алашкерт
|14
|25
|5
|Сардарапат
|14
|21
|6
|Урарту
|13
|19
|7
|Ширак
|14
|17
|8
|Арарат
|14
|12
|9
|БКМА
|14
|12
|10
|Сюник
|14
|11
|11
|Ван
|14
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|14
|3
Кто победит?
2 голосов болельщиков