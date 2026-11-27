Гронинген - Виллем II 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
27 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Этьен Вассен
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Марк Чингер
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|11
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|26
|вр
|Максим Деланг
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|83
|зщ
|Матс Лемменс
|23
|зщ
|Максим Деккер
|3
|зщ
|Финн Стам
|6
|пз
|Калвин Твигт
|8
|пз
|Каспер Богард
|52
|пз
|Тонни де Вильена
|19
|пз
|Uriel van Aalst
|32
|пз
|Вито ван Крой
|9
|нп
|Девин Хан
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 0
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|26.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|28.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|03.11.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|02.02.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|13
|15
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|13
|3
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