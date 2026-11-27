Дата публикации: 27-11-2026 02:04

«Манчестер Юнайтед» снова в своём репертуаре: пока в обороне проходной двор, клуб начинает присматривать усиление. На радаре «красных дьяволов» появился левый защитник «Спортинга» Максимилиано Араухо. По данным Sport Witness, «МЮ» хочет провернуть сделку уже в январе, не дожидаясь лета.

Цена вопроса: €80 млн или договоримся?

На бумаге всё выглядит жёстко: в контракте уругвайца прописана сумма отступных в 80 миллионов евро. Цифра, от которой у руководства «Спортинга» должна появиться улыбка. Но мы же знаем, как это работает. Португальцы — те ещё бизнесмены. Они прекрасно понимают, что зимой за такие деньги его никто не купит, поэтому готовы «подвинуться» до 50–60 миллионов. Для современного рынка защитников это всё равно солидные деньги, но уже более реальные.

Январская спешка: стоит ли игра свеч?

Главный вопрос: а будет ли «Юнайтед» вообще платить? Летом — может быть. Но в январе, когда до конца сезона осталось всего ничего, выкладывать 50–60 миллионов за флангового защитника... Сомнительная затея. Скорее всего, всё ограничится приценкой. «МЮ» прощупает почву, узнает цифры, а потом скажет: «Спасибо, мы подумаем». К тому же, контракт Араухо со «Спортингом» действует до 2030 года. Куда спешить? У «львов» все козыри на руках.

Рыночная стоимость против реальности

Порталы вроде Transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов. Это его «справедливая» цена на бумаге. Но реальный трансфер — это всегда наценка за срочность, за нежелание клуба отпускать лидера посреди сезона и за комиссию агентов. Разница между 40 лямами по версии сайта и 60 лямами, которые просит «Спортинг» — это и есть цена нервов для спортивного директора «МЮ».

Итог

Скорее всего, это типичная разведка боем. «Юнайтед» нужен левый защитник, Араухо — хороший, молодой (26 лет) и с паспортом ЕС. Идеальный кандидат на будущее. Но вот выложит ли клуб за него реальные деньги уже в январе, когда у них дыры в центре поля и в центре обороны? Большой вопрос. Скорее всего, этот трансферный слух так и останется слухом до лета.