Венеция - Болонья 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
27 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Венеция
Венеция
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|2
|зщ
|Матиас Морено
|70
|зщ
|Паскуале Маццокки
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|26
|пз
|Тома Башич
|45
|нп
|Акор Адамс
|10
|нп
|Джон Йебоа
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|16
|зщ
|Николо Казале
|3
|зщ
|Артюр Теат
|23
|зщ
|Рахим Альхассан
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Томмазо Побега
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 3
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Наполи
|12
|18
|9
|Болонья
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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