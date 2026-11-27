Брест - Париж 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
27 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Брест
Брест
Париж
Париж
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|11
|пз
|Ноа Эджума
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Мама Бальде
|1
|вр
|Кевин Трапп
|31
|зщ
|Самир Шерги
|6
|зщ
|Отавио
|42
|зщ
|Диего Коппола
|17
|зщ
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|15
|пз
|Лука Колеошо
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|9
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|03.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|21.01.2019
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|0 : 1
|10.08.2018
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 27-й тур
|0 : 1
|22.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 9-й тур
|1 : 1
|08.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|29.01.2016
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 0
|28.08.2015
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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