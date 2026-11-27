Левый Берег - Колос 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Левый Берег
Киев
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|20.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|14.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|06.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.10.2026
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|12
|26
|4
|Металлист 1925
|11
|24
|5
|Карпаты
|12
|22
|6
|ЛНЗ Черкассы
|12
|19
|7
|Заря
|13
|18
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|11
|15
|10
|Эпицентр
|13
|13
|11
|Левый Берег
|12
|10
|12
|Черноморец
|12
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|13
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|11
|7
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