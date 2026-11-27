Гурник З - Висла Плоцк 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
27 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Гурник З
Забже
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|16.05.2026
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|0 : 1
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|17.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|3 : 2
|05.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|04.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|3 : 2
|02.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|4 : 2
|24.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 2
|07.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|0 : 1
|06.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|1 : 0
|22.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|15
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|15
|27
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|15
|26
|5
|Пяст
|15
|25
|6
|Висла Кр
|15
|25
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|14
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|15
|11
Кто победит?
1 голосов болельщиков