Леванте - Расинг 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
27 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Леванте
Валенсия
Расинг
Сантандер
|13
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|33
|зщ
|Marc Santos
|29
|зщ
|Начо Перес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|6
|пз
|Даньель Рекена
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|22
|зщ
|Педро Фелипе
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Маттео Прати
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|19
|нп
|Икер Луке
|21
|нп
|Яссир Забири
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Хосе Альберто Лопес
История личных встреч
|06.04.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|3 : 1
|13.10.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 0
|20.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 4
|25.03.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|0 : 1
|04.02.2012
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|11.09.2011
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|10.04.2011
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|21.11.2010
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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