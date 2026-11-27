Аланьяспор - Коньяспор 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
27 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
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Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
|Жоау Перейра
|Ильхан Палут
История личных встреч
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|2 : 2
|16.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|25.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|27.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|5 : 1
|02.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|12
|28
| 3
Лига Европы
|Бешикташ
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Амед
|12
|23
|5
|Касымпаша
|12
|23
|6
|Истанбул Башакшехир
|12
|20
|7
|Фенербахче
|12
|20
|8
|Коджаэлиспор
|12
|20
|9
|Гёзтепе
|12
|18
|10
|Ризеспор
|12
|17
|11
|Чорум
|12
|16
|12
|Генчлербирлиги
|12
|14
|13
|Эрзурумспор
|12
|14
|14
|Аланьяспор
|12
|12
|15
|Коньяспор
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|12
|3
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