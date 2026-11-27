Маритиму - Насьонал 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Насьонал
Фуншал
|30
|вр
|Фран Вьейтес
|2
|зщ
|Игор Жулиан
|44
|зщ
|Ромен Коррея
|22
|зщ
|Габор Салаи
|3
|зщ
|Натанаэль Огбета
|15
|пз
|Томаш Тавареш
|14
|пз
|Рафаэл Гуззо
|6
|пз
|Родри Андраде
|10
|пз
|Мартин Техон
|12
|нп
|Мон Бассуамина
|17
|нп
|Адриан Буцке
|1
|вр
|Ренато Марин
|33
|зщ
|Шику Гонсалвеш
|38
|зщ
|Зе Витор
|21
|зщ
|Уильям Коколо
|8
|пз
|Мигель Баэса
|6
|пз
|Матеус Диас
|15
|пз
|Шихеб Лабиди
|12
|пз
|Сон Мин Гю
|7
|нп
|Маркус Йенсен
|11
|нп
|Ставрос Гавриэл
|29
|нп
|Нджойя Абдель
Главные тренеры
|Митчелл ван дер Гаг
|Жоау Алешандре Оливейра Нунеш Энрикеш
|Жоау Алешандре Оливейра Нунеш Энрикеш
История личных встреч
|12.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|31.03.2019
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|10.11.2018
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|20.02.2017
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|16.09.2016
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|02.04.2016
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 1
|20.04.2015
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|08.12.2014
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|11
|12
|12
|Эштрела
|11
|10
|13
|Насьонал
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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