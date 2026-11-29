В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Ростов и ФК «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 15:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андрей Прокопов. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону и собрала 20 161 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Ростов (схема 4-3-3): Артем Петров, Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Умар Сако, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Данила Прохин, Константин Кучаев, Роналдо, Тимур Сулейманов, Олакунле Олусегун.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК «Краснодар» на сегодняшнюю встречу: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Майзон Родригес, Джубал, Лукас Оласа, Даниил Уткин, Кевин Пина, Кристиан, Дмитрий Воробьев, Жуан Батши, Джон Кордоба.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Murad Musaev (ФК «Краснодар»).

На 8-й минуте в карточку арбитра попал Умар Сако (ФК Ростов).

На 37-й минуте предупреждение получил Дмитрий Воробьев (ФК «Краснодар»).

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Дмитрий Чистяков (ФК Ростов).

На 45-й минуте предупреждение получил Тимур Сулейманов (ФК Ростов).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Кристиан (ФК «Краснодар»).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Дмитрий Воробьев, а вместо него вышел Александр Черников.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниил Уткин на поле появился Валентин Пальцев (ФК «Краснодар»).

На 55-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Илья Вахания, а вместо него вышел Магомед Оздоев.

На 62-й минуте матча команда ФК Ростов открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Олакунле Олусегун. Счет стал 1:0.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тимур Сулейманов на поле появился Иван Комаров (ФК Ростов).

На 71-й минуте поединка команда ФК «Краснодар» сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Лукас Оласа. Счет стал 1:1.

На 79-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Кристиан, а вместо него вышел Сергей Петров.

На 80-й минуте предупреждение получил Данила Прохин (ФК Ростов).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Мелёхин (ФК Ростов).

На 90+4-й минуте предупреждение получил Лукас Оласа (ФК «Краснодар»).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Ростов и ФК «Краснодар» завершился вничью со счетом 1:1.

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