Лилль - Галатасарай (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лилль и Галатасарай. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Раде Обренович. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Стад Пьер Моруа» в городе Лилль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лилль (схема 4-3-3): Берке Озер, Максима Гоффи, Натан Нгой, Алекс Сандро Рибейро, Кэлвин Вердонк, Нгальяэль Мукау, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Дилан Баква, Хакон Арнар Харальдссон, Сориба Дьяун.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Галатасарай на сегодняшнюю встречу: Угурджан Чакыр, Роланд Шаллаи, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджы, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Габриэл Сара, Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Барыш Алпер Йылмаз, Виктор Осимхен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Галатасарай открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Юнус Акгюн. Счет стал 0:1.

На 7-й минуте поединка команда Лилль сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Сориба Дьяун. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 21-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Набиль Бенталеб (Лилль).

На 39-й минуте поединка команда Лилль сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Сориба Дьяун. Счет стал 2:1.

На 44-й минуте поединка команда Галатасарай сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Алексей Батраков. Счет стал 2:2.

На 52-й минуте поединка команда Галатасарай сумела выйти вперед. К этому привел автогол в исполнении Берке Озер. Счет стал 2:3.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Бенжамен Андре (Лилль).

На 61-й минуте поединка команда Галатасарай сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Виктор Осимхен. Счет стал 2:4.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Габриэл Сара, а вместо него вышел Марио Лемина.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бенжамен Андре на поле появился Мауритс Кьергор (Лилль).

На 63-й минуте в составе Лилль поле покинул Максима Гоффи, а вместо него вышел Танги Ньянзу.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нгальяэль Мукау на поле появился Оливье Жиру (Лилль).

На 75-й минуте в составе Лилль поле покинул Сориба Дьяун, а вместо него вышел Гаэтан Перрен.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Набиль Бенталеб на поле появился Башар Онал (Лилль).

На 75-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Барыш Алпер Йылмаз, а вместо него вышел Эрен Элмалы.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнус Акгюн на поле появился Лерой Сане (Галатасарай).

На 84-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Виктор Осимхен, а вместо него вышел Дениз Гюль.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Батраков на поле появился Илкай Гюндоган (Галатасарай).

На 85-й минуте предупреждение получил Исмаил Якобс (Галатасарай).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Гаэтан Перрен (Лилль).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лилль и Галатасарай завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Галатасарай.

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