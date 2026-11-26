В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетико Мадрид и Викинг. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эрик Ламбрехтс. Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетико Мадрид (схема 4-4-2): Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Ли Кан Ин, Коке, Джонни Кардозо, Алекс Баэна, Хулиан Альварес, Александер Сёрлот.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Викинг на сегодняшнюю встречу: Любомир Белко, Херман Йохан Хауген, Джанни Стенснесс, Хенрик Сэлебакке Фалькенер, Хенрик Хеггхейм, Кристоффер Аскильдсен, Тобиас Мои, Симен Квиа-Эгеског, Хенрик Бьёрдаль, Эрик Ботхейм, Златко Трипич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Атлетико Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александер Сёрлот. Счет стал 1:0.

На 24-й минуте поединка команда Атлетико Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Хулиан Альварес. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Пабло Барриос.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 46-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джанни Стенснесс (Викинг).

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хулиан Альварес на поле появился Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).

На 57-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Ли Кан Ин, а вместо него вышел Джонатан Дэвид.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Симен Квиа-Эгеског на поле появился Петер Кристиансен (Викинг).

На 57-й минуте в составе Викинг поле покинул Хенрик Хеггхейм, а вместо него вышел Ветле Аукленд.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Коке на поле появился Мортен Юльманн (Атлетико Мадрид).

На 71-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Александер Сёрлот, а вместо него вышел Родри Мендоса.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Херман Йохан Хауген на поле появился Никлас Кемп Фуглестад (Викинг).

На 76-й минуте в составе Викинг поле покинул Тобиас Мои, а вместо него вышел Амин Чосич.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоффер Аскильдсен на поле появился Джо Белл (Викинг).

На 90+1-й минуте Хенрик Сэлебакке Фалькенер (Викинг) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетико Мадрид и Викинг завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Атлетико Мадрид.

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