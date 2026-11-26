Урал - Арсенал Т 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Дмитрий Анатольевич Аленичев
История личных встреч
|29.08.2026
|Россия — Лига Pari
|9-й тур
|2 : 2
|15.03.2026
|Россия — Лига Pari
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Россия — Лига Pari
|16-й тур
|1 : 2
|24.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.09.2021
|Россия — Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Россия — Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|15.07.2020
|Россия — Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|18
|49
| 2
Повышение
|Урал
|18
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|13
|Арсенал Т
|18
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|18
|12
Кто победит?
2 голосов болельщиков