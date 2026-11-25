В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ахмат и ФК «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ахмат (схема 4-2-3-1): Георгий Шелия, Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев, Клизман Цаке, Мирослав Богосавац, Мануэль Келиану, Исмаэл Силва, Эральд Максути, Кирилл Щетинин, Лечи Садулаев, Мохамед Конате.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК «Краснодар» на сегодняшнюю встречу: Александр Корякин, Сергей Петров, Майзон Родригес, Витор Тормена, Валентин Пальцев, Магомед Оздоев, Даниил Уткин, Жуан Батши, Ефим Буркин, Эльдар Гусейнов, Дмитрий Воробьев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда ФК «Краснодар» открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дмитрий Воробьев. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эльдар Гусейнов (ФК «Краснодар»).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Эльдар Гусейнов, а вместо него вышел Кристиан.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Батши на поле появился Лукас Оласа (ФК «Краснодар»).

На 46-й минуте в составе Ахмат поле покинул Мохамед Конате, а вместо него вышел Максим Самородов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирилл Щетинин на поле появился Эгас Касинтура (Ахмат).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Арсен Адамов (Ахмат).

На 57-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Ефим Буркин, а вместо него вышел Кевин Пина.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сергей Петров на поле появился Илья Вахания (ФК «Краснодар»).

На 64-й минуте предупреждение получил Лечи Садулаев (Ахмат).

На 70-й минуте в составе Ахмат поле покинул Лечи Садулаев, а вместо него вышел Абакар Гаджиев.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эральд Максути на поле появился Георгий Мелкадзе (Ахмат).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Даниил Уткин (ФК «Краснодар»).

На 79-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Дмитрий Воробьев, а вместо него вышел Джон Кордоба.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Турпал-Али Ибишев на поле появился Калиду Сидибе (Ахмат).

На 81-й минуте поединка команда ФК «Краснодар» сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джон Кордоба. Счет стал 0:2.

На 84-й минуте предупреждение получил Максим Самородов (Ахмат).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Оласа (ФК «Краснодар»).

На 88-й минуте поединка команда ФК «Краснодар» сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джон Кордоба. Счет стал 0:3.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ахмат и ФК «Краснодар» завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды ФК «Краснодар».

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