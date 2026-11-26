Оренбург - Спартак М 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
26 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|30.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|17
|2
|Крылья Советов
|6
|9
|3
|Балтика
|6
|6
|4
|Динамо Мх
|6
|4
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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