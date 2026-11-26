Оренбург - Спартак М 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500 26 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа A. 6-й тур Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Оренбург Оренбург Спартак М Москва Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Хуан Карлос Карседо История личных встреч 30.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1 05.08.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 5 : 1 22.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 2 25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0 02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 0 21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0 25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 0 : 0 14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 3 : 1 29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 1 : 0 23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 6 17 2 Крылья Советов 6 9 3 Балтика 6 6 4 Динамо Мх 6 4 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3