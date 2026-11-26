Нижний Новгород - Текстильщик 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Текстильщик
Иваново
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|15.08.2026
|Россия — Лига Pari
|6-й тур
|1 : 3
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|18
|49
| 2
Повышение
|Урал
|18
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|19
|22
|12
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|13
|Арсенал Т
|18
|20
|14
|КАМАЗ
|19
|18
|15
|Ленинградец
|19
|18
| 16
Зона вылета
|Енисей
|19
|18
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|18
|12
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