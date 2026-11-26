Динамо М - Факел 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
26 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
История личных встреч
|07.11.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|17
|2
|Крылья Советов
|6
|9
|3
|Балтика
|6
|6
|4
|Динамо Мх
|6
|4
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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