Динамо М - Факел 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716 26 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа B. 6-й тур Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Динамо М Москва Факел Воронеж Главные тренеры Сандро Шварц Алексей Васильевич Ребко (и.о.) История личных встреч 07.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 2 05.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 0 : 1 24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1 20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 1 10.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 1 : 1 08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 0 28.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 2 30.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 3 06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур 0 : 1 15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 6 17 2 Крылья Советов 6 9 3 Балтика 6 6 4 Динамо Мх 6 4 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3