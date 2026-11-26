В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шахтёр Донецк и Фенербахче. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шахтёр Донецк (схема 4-1-4-1): Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Олег Очеретько, Марлон Гомес, Невертон, Лассина Траоре.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фенербахче на сегодняшнюю встречу: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Коджо Пепрах Оппонг, Арчи Браун, Исмаил Юксек, Н’Голо Канте, Огуз Айдын, Мейсон Гринвуд, Керем Актюркоглу, Ведат Мурики.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 53-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Исмаил Юксек (Фенербахче).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 55-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Марлон Гомес, а вместо него вышел Исаке.
На 56-й минуте матча команда Фенербахче открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ведат Мурики. Счет стал 0:1.
На 69-й минуте в карточку арбитра попал Валерий Бондарь (Шахтёр Донецк).
На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керем Актюркоглу на поле появился Ирфан Джан Кахведжи (Фенербахче).
На 73-й минуте предупреждение получил Педриньо (Шахтёр Донецк).
На 78-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Мейсон Гринвуд, а вместо него вышел Маттео Гендузи.
На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Винисиус Аугусто на поле появился Иракли Азарови (Шахтёр Донецк).
На 82-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Лассина Траоре, а вместо него вышел Лука Оливейра Мейреллес.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Ромелу Лукаку (Фенербахче).
На 89-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Егор Назарина, а вместо него вышел Проспер Оба.
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шахтёр Донецк и Фенербахче завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Фенербахче.
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