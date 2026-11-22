Родина - Локомотив 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Родина 0 : 1 Локомотив М События матча Родина Москва - Локомотив Москва 8' ⚽ Андрей Мостовой (0 - 1) 17' Сергей Пиняев 43' Игор Силва 45+1' Андрей Егорычев 55' ⇄ Зелимхан Бакаев / Сергей Пиняев 71' ⇄ Кирилл Ушатов / Андрей Егорычев 71' ⇄ Иван Тимошенко / Герман Онугха 79' ⇄ Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко 79' ⇄ Лео Гогличидзе / Дейвер Мачадо 79' ⇄ Артур Гарибян / Солтмурад Бакаев 85' Николай Титков 88' ⇄ Михаил Щетинин / Николай Титков 89' Сергей Бабкин 90' ⇄ Вадим Раков / Александр Руденко Составы команд Родина Москва Локомотив М Москва 13 вр Сергей Волков 2 зщ Игор Кариока 26 зщ Артём Мещанинов 50 зщ Родриго Бекао 20 пз Дейвер Мачадо 79' 5 пз Андрей Егорычев 71' 8 пз Икер Посо 38 пз Леон Мусаев 17 нп Солтмурад Бакаев 79' 7 нп Герман Онугха 71' 9 нп Артём Максименко 79' 23 пз Кирилл Ушатов 71' 99 нп Иван Тимошенко 71' 3 зщ Лео Гогличидзе 79' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 79' 77 нп Артур Гарибян 79' 1 вр Антон Митрюшкин 3 зщ Лукас Фассон 23 зщ Сесар Монтес 45 зщ Александр Сильянов 85 зщ Евгений Морозов 6 зщ Сергей Бабкин 18 пз Николай Титков 88' 77 нп Андрей Мостовой 9 нп Сергей Пиняев 55' 19 нп Александр Руденко 90' 27 нп Николай Комличенко 7 нп Зелимхан Бакаев 55' 88 пз Михаил Щетинин 88' 11 нп Вадим Раков 90' Запасные 1 вр Сергей Айдаров 19 зщ Дмитрий Тананеев 75 зщ Микаэль Наде 88 зщ Артём Сокол 6 пз Руслан Фищенко 11 нп Брайан Мансилья 95 нп Керфала Сиссоко 22 вр Илья Лантратов 5 зщ Жерзино Ньямси 14 зщ Георгий Джикия 24 зщ Максим Ненахов 74 пз Даниил Чевардин 47 пз Данила Годяев 75 пз Илья Еремеев 63 нп Владислав Голубев 68 нп Илья Дронов Главные тренеры Джонатан Альба Сергей Иванович Овчинников (и.о.) Голы Андрей Мостовой Евгений Морозов 0:1 8' Наказания Сергей Пиняев 17' Игор Кариока 43' Андрей Егорычев 45+1' Николай Титков 85' Сергей Бабкин 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Локомотив, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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