Родина - Локомотив 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Родина
0 : 1
Локомотив М
События матча Родина Москва - Локомотив Москва
8'
⚽
Андрей Мостовой (0 - 1)
17'
Сергей Пиняев
43'
Игор Силва
45+1'
Андрей Егорычев
55'
⇄
Зелимхан Бакаев / Сергей Пиняев
71'
⇄
Кирилл Ушатов / Андрей Егорычев
71'
⇄
Иван Тимошенко / Герман Онугха
79'
⇄
Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко
79'
⇄
Лео Гогличидзе / Дейвер Мачадо
79'
⇄
Артур Гарибян / Солтмурад Бакаев
85'
Николай Титков
88'
⇄
Михаил Щетинин / Николай Титков
89'
Сергей Бабкин
90'
⇄
Вадим Раков / Александр Руденко
Составы команд
Родина
Москва
Локомотив М
Москва
|13
|вр
|Сергей Волков
|2
|зщ
|Игор Кариока
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|20
|пз
|Дейвер Мачадо
79'
|5
|пз
|Андрей Егорычев
71'
|8
|пз
|Икер Посо
|38
|пз
|Леон Мусаев
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
79'
|7
|нп
|Герман Онугха
71'
|9
|нп
|Артём Максименко
79'
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
71'
|99
|нп
|Иван Тимошенко
71'
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
79'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
79'
|77
|нп
|Артур Гарибян
79'
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|23
|зщ
|Сесар Монтес
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|6
|зщ
|Сергей Бабкин
|18
|пз
|Николай Титков
88'
|77
|нп
|Андрей Мостовой
|9
|нп
|Сергей Пиняев
55'
|19
|нп
|Александр Руденко
90'
|27
|нп
|Николай Комличенко
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
55'
|88
|пз
|Михаил Щетинин
88'
|11
|нп
|Вадим Раков
90'
Запасные
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|75
|зщ
|Микаэль Наде
|88
|зщ
|Артём Сокол
|6
|пз
|Руслан Фищенко
|11
|нп
|Брайан Мансилья
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
|22
|вр
|Илья Лантратов
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|24
|зщ
|Максим Ненахов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|47
|пз
|Данила Годяев
|75
|пз
|Илья Еремеев
|63
|нп
|Владислав Голубев
|68
|нп
|Илья Дронов
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Сергей Иванович Овчинников (и.о.)
Голы
Андрей Мостовой
Евгений Морозов
0:1
8'
Наказания
Сергей Пиняев
17'
Игор Кариока
43'
Андрей Егорычев
45+1'
Николай Титков
85'
Сергей Бабкин
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Локомотив, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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