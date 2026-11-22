Лорьян - Ренн 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Лорьян 1 : 1 Ренн События матча Лорьян - Стад Ренне 27' ⚽ Булайе Диа (0 - 1) 29' ⇄ Джауи Сиссе / Валантен Ронжье 36' Себастьян Шиманьски 45' ⚽ Монтассар Тальби (1 - 1) 50' Махамаду Нагида 52' ✕ Ноа Кадью Пенальти не забит 62' ⇄ Сулейман Фай / Габен Бернардо 62' ⇄ Мамаду Коне / Айегун Тосин 66' Сулейман Фай 70' Ноа Кадью 71' ⇄ Эстебан Леполь / Булайе Диа 71' ⇄ Исса Сумаре / Муса Аль-Тамари 71' ⇄ Адриен Томассон / Себастьян Шиманьски 71' ⇄ Тео Ле Бри / Кан Ги Арсен Куасси 82' ⇄ Кентен Мерлен / Махамаду Нагида 88' ⇄ Срджан Кузмич / Дембо Силла 90+2' Адриен Томассон Прямое удаление Составы команд Лорьян Лорьян Ренн Ренн 38 вр Ивон Мвого 32 зщ Натаниэль Аджей 20 зщ Дембо Силла 88' 8 зщ Ноа Кадиу 43 зщ Арсен Куасси 71' 55 зщ Носа Эдвард Обаретин 3 зщ Монтассар Тальби 62 пз Артур Эбонг 17 пз Жан-Виктор Макенго 33 пз Габен Бернардо 62' 15 нп Айегун Тосин 62' 19 нп Сулейман Файе 62' 42 нп Мамаду Коне 62' 11 пз Тео Ле Брис 71' 30 зщ Срджан Кузмич 88' 30 вр Брис Самба 4 зщ Чарли Крессуэлл 5 зщ Гонсалу Оливейра 14 зщ Брайан Рейнольдс 18 зщ Махамаду Нагида 82' 24 зщ Антони Руо 21 пз Валентин Ронжье 29' 45 пз Махди Камара 17 пз Себастьян Шиманьски 71' 22 нп Булайе Диа 71' 11 нп Мусса Аль-Тамари 71' 6 пз Джауи Сиссе 29' 28 пз Адриен Томассон 71' 9 нп Эстебан Леполь 71' 90 нп Исса Сумаре 71' 26 пз Кентен Мерлен 82' Запасные 21 вр Бингуру Камара 2 зщ Алек Жоржен 72 пз Ноа Мбамба 10 нп Исак Йенсен 18 нп Ибраима Бальде 60 вр Килиан Белаззуг 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 65 нп Хенрик До Марколино 10 нп Людовик Блас Главные тренеры Оливье Панталони Франк Эз Голы Булайе Диа Мусса Аль-Тамари 0:1 27' Монтассар Тальби Артур Эбонг 1:1 45' Наказания Себастьян Шиманьски 36' Махамаду Нагида 50' Сулейман Файе 66' Ноа Кадиу 70' Адриен Томассон 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Ренн, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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