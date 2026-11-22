Лорьян - Ренн 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Лорьян
1 : 1
Ренн
События матча Лорьян - Стад Ренне
27'
⚽
Булайе Диа (0 - 1)
29'
⇄
Джауи Сиссе / Валантен Ронжье
36'
Себастьян Шиманьски
45'
⚽
Монтассар Тальби (1 - 1)
50'
Махамаду Нагида
52'
✕
Ноа КадьюПенальти не забит
62'
⇄
Сулейман Фай / Габен Бернардо
62'
⇄
Мамаду Коне / Айегун Тосин
66'
Сулейман Фай
70'
Ноа Кадью
71'
⇄
Эстебан Леполь / Булайе Диа
71'
⇄
Исса Сумаре / Муса Аль-Тамари
71'
⇄
Адриен Томассон / Себастьян Шиманьски
71'
⇄
Тео Ле Бри / Кан Ги Арсен Куасси
82'
⇄
Кентен Мерлен / Махамаду Нагида
88'
⇄
Срджан Кузмич / Дембо Силла
90+2'
Адриен ТомассонПрямое удаление
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
88'
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
71'
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
62'
|15
|нп
|Айегун Тосин
62'
|19
|нп
|Сулейман Файе
62'
|42
|нп
|Мамаду Коне
62'
|11
|пз
|Тео Ле Брис
71'
|30
|зщ
|Срджан Кузмич
88'
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
82'
|24
|зщ
|Антони Руо
|21
|пз
|Валентин Ронжье
29'
|45
|пз
|Махди Камара
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
71'
|22
|нп
|Булайе Диа
71'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
71'
|6
|пз
|Джауи Сиссе
29'
|28
|пз
|Адриен Томассон
71'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
71'
|90
|нп
|Исса Сумаре
71'
|26
|пз
|Кентен Мерлен
82'
Запасные
|21
|вр
|Бингуру Камара
|2
|зщ
|Алек Жоржен
|72
|пз
|Ноа Мбамба
|10
|нп
|Исак Йенсен
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
|10
|нп
|Людовик Блас
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Франк Эз
Голы
Булайе Диа
Мусса Аль-Тамари
0:1
27'
Монтассар Тальби
Артур Эбонг
1:1
45'
Наказания
Себастьян Шиманьски
36'
Махамаду Нагида
50'
Сулейман Файе
66'
Ноа Кадиу
70'
Адриен Томассон
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Ренн, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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