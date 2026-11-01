Хетафе - Атлетико 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|6
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Орель Мангала
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|4 : 1
|14.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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