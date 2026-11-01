Милан - Фрозиноне 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Милан
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
|41
|вр
|Leo Paul Bouyer
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|34
|зщ
|Марио Хила
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|80
|пз
|Юнус Муса
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|22
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|16
|пз
|Маттео Чикелла
|14
|пз
|Джакомо Кало
|10
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 3
|20.12.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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