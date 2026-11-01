Аталанта - Интер М 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
22 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|90
|нп
|Никола Крстович
|59
|нп
|Никола Залевски
|99
|нп
|Элиф Элмас
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|6
|зщ
|Джон Стоунз
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|32
|пз
|Федерико Димарко
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|94
|нп
|Франческо Эспозито
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Кристиан Киву
История личных встреч
|14.03.2026
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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