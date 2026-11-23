Аль-Иттихад - Пахтакор 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК , Западный регион. 5-й тур

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Составы команд Аль-Иттихад Джидда, Саудовская Аравия Пахтакор Ташкент, Узбекистан История личных встреч 02.11.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 4-й тур 1 : 4 30.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 1 26.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 3-й тур 1 : 2 23.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 2 : 0 20.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 1 : 4 Турнирная таблица Западный регион № Команда И О 1 Аль-Айн 4 12 2 Аль-Хиляль 4 9 3 Эстегляль 4 9 4 Шабаб Аль-Ахли 4 9 5 Аль-Кадисия 4 8 6 Аль-Ахли 4 8 7 Аль-Наср 3 6 8 Эш-Шамаль 4 5 9 Нефтчи Ф 4 4 10 Аль-Иттихад 4 4 11 Аль-Васл 3 3 12 Аль-Кува 4 3 13 Трактор 4 2 14 Пахтакор 4 2 15 Аль-Садд 4 2 16 Аль-Гарафа 4 0 Восточный регион № Команда И О 1 Виссел Кобе 4 12 2 Касима Антлерс 4 10 3 Гамба Осака 4 8 4 Касива Рейсол 4 7 5 Шанхай Порт 4 7 6 Киото Санга 4 7 7 Джохор Дарул Тазим 4 7 8 Чонбук Хёндэ Моторс 4 7 9 Бэйцзин Гоань 4 7 10 Тэджон Хана Ситизен 4 4 11 Конган Ханой 4 4 12 Бурирам Юнайтед 4 3 13 Порт 4 3 14 Ратчабури 4 1 15 Пхохан Стилерс 4 1 16 Ньюкасл Джетс 4 0