Аль-Иттихад - Пахтакор 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2026 года в 21:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 5-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
История личных встреч
|02.11.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 4-й тур
|1 : 4
|30.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 1
|26.10.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 3-й тур
|1 : 2
|23.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|4
|12
|2
|Аль-Хиляль
|4
|9
|3
|Эстегляль
|4
|9
|4
|Шабаб Аль-Ахли
|4
|9
|5
|Аль-Кадисия
|4
|8
|6
|Аль-Ахли
|4
|8
|7
|Аль-Наср
|3
|6
|8
|Эш-Шамаль
|4
|5
|9
|Нефтчи Ф
|4
|4
|10
|Аль-Иттихад
|4
|4
|11
|Аль-Васл
|3
|3
|12
|Аль-Кува
|4
|3
|13
|Трактор
|4
|2
|14
|Пахтакор
|4
|2
|15
|Аль-Садд
|4
|2
|16
|Аль-Гарафа
|4
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Виссел Кобе
|4
|12
|2
|Касима Антлерс
|4
|10
|3
|Гамба Осака
|4
|8
|4
|Касива Рейсол
|4
|7
|5
|Шанхай Порт
|4
|7
|6
|Киото Санга
|4
|7
|7
|Джохор Дарул Тазим
|4
|7
|8
|Чонбук Хёндэ Моторс
|4
|7
|9
|Бэйцзин Гоань
|4
|7
|10
|Тэджон Хана Ситизен
|4
|4
|11
|Конган Ханой
|4
|4
|12
|Бурирам Юнайтед
|4
|3
|13
|Порт
|4
|3
|14
|Ратчабури
|4
|1
|15
|Пхохан Стилерс
|4
|1
|16
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
Кто победит?
4 голосов болельщиков