Монца - Фиорентина 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
23 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|27
|пз
|Идрисса Туре
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|46
|нп
|Джей Робинсон
|47
|нп
|Дани Мота
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|6
|зщ
|Лука Раньери
|27
|пз
|Шер Ндур
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|32
|нп
|Матео Пеллегрино
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
|25
|нп
|Альё Нжие
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Милан
|11
|24
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|11
|20
|8
|Наполи
|12
|18
|9
|Болонья
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|12
|8
|17
|Сассуоло
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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