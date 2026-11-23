Монца - Фиорентина 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568 23 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 12-й тур Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Монца Монца Фиорентина Флоренция 1 вр Ноэль Тёрнквист 60 зщ Эдди Куадио 3 зщ Лоренсо Луккези 2 зщ Саба Гогличидзе 27 пз Идрисса Туре 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 21 пз Леонардо Коломбо 7 пз Рикарду Мангаш 9 нп Гуштаву Варела 46 нп Джей Робинсон 47 нп Дани Мота 43 вр Давид де Хеа 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 6 зщ Лука Раньери 27 пз Шер Ндур 42 пз Крист Инао Улаи 32 нп Матео Пеллегрино 28 нп Педру Гонсалвеш 25 нп Альё Нжие 30 нп Франко Мастантуоно Главные тренеры Иван Юрич Фабио Гроссо Паоло Ваноли История личных встреч 13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 1 01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 2 13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1 22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 0 : 1 23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур 3 : 2 04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур 1 : 1 18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 12 32 2 Лига чемпионов Рома 12 30 3 Лига чемпионов Интер М 11 28 4 Лига чемпионов Комо 12 26 5 Лига Европы Милан 11 24 6 Лига конференций Ювентус 12 21 7 Фрозиноне 11 20 8 Наполи 12 18 9 Болонья 12 18 10 Дженоа 12 16 11 Кальяри 12 16 12 Аталанта 11 14 13 Торино 12 14 14 Лечче 12 10 15 Фиорентина 11 9 16 Парма 12 8 17 Сассуоло 12 8 18 Зона вылета Монца 11 7 19 Зона вылета Венеция 12 6 20 Зона вылета Удинезе 12 6