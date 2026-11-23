ЛНЗ Черкассы - Полесье 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
23 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|28.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|28.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|12
|26
|4
|Карпаты
|12
|22
|5
|Металлист 1925
|10
|21
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|13
|18
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|11
|15
|10
|Левый Берег
|12
|10
|11
|Эпицентр
|12
|10
|12
|Черноморец
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|13
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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